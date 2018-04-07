Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 1. Lig 32. haftasında lider PSG deplasmanda St Etienne ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana olan karşılaşmanın ikinci yarısında yıldız futbolcu Cavani boş kaleye kaçırdığı golle sosyal medyayı salladı.

KARŞILAŞMA BERABERE SONUÇLANDI

St Etienne ile PSG arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi St Etienne 17. dakikasında Remy ile 1-0 öne geçti. Remy 31. dakikada bu kez penaltı atışı kaçırdı ve 41. dakikada PSG'de Kimpembe gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran PSG Cavani ile bomboş kaleye mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. PSG'i kurtaran gol ise 90. dakikada geldi. Debuchy kendi kalesine attığı golle maçın skorunu tayin etti ve maç 1-1 berabere bitti. Maçta boş kaleye kaçıran Cavani ise 68. dakikada yerini Pastore'ye bıraktı.

PSG bu sonucun ardından puanını 84'e yükseltti. St Etienne ise 43 puanla 9. sırada yer alıyor.