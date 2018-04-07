Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir." dedi.
Bozdağ'dan Yunanistan açıklaması
07.04.2018 - 11:26 | Son Güncelleme: 07.04.2018 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir." dedi.
Etiketler : bekir bozdağ,yunanistan,
554753 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/554753.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
İstanbul Başakşehir
28
18
5
5
49
27
22
59
2
Galatasaray
27
18
3
6
63
29
34
57
3
Beşiktaş
27
15
8
4
48
23
25
53
4
Fenerbahçe
27
14
9
4
54
30
24
51
5
Trabzonspor
27
11
9
7
46
39
7
42
6
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
7
Kayserispor
27
11
8
8
36
37
-1
41
8
Göztepe
27
11
7
9
39
41
-2
40
9
Malatyaspor
28
10
7
11
33
37
-4
37
10
Kasımpaşa
27
9
7
11
43
46
-3
34
11
Akhisar Belediyespor
27
9
7
11
37
42
-5
34
12
Bursaspor
27
9
6
12
34
37
-3
33
13
Antalyaspor
27
8
7
12
33
47
-14
31
14
Alanyaspor
27
8
4
15
41
48
-7
28
15
Osmanlıspor
27
7
7
13
38
45
-7
28
16
Gençlerbirliği
27
6
9
12
32
43
-11
27
17
Konyaspor
27
6
7
14
26
36
-10
25
18
Karabükspor
27
3
3
21
18
62
-44
12
28. Hafta Maçları
6.4.2018
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
7.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Antalyaspor
7.4.2018
Trabzonspor - Kayserispor
7.4.2018
Beşiktaş - Göztepe
8.4.2018
Alanyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
8.4.2018
Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
8.4.2018
Bursaspor - Kasımpaşa
8.4.2018
Fenerbahçe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
9.4.2018
Gençlerbirliği - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
29
16
8
5
58
35
23
56
2
Ümraniyespor
29
16
5
8
42
28
14
53
3
Ankaragücü
29
15
7
7
43
30
13
52
4
Gaziantep BB
29
14
8
7
51
25
26
50
5
Altınordu
29
14
7
8
48
38
10
49
6
Boluspor
29
14
5
10
42
25
17
47
7
Elazığspor
29
12
8
9
46
32
14
44
8
Balıkesirspor
29
13
6
10
48
42
6
42
9
İstanbulspor
29
12
6
11
34
34
0
42
10
Erzurum BB
29
10
10
9
40
38
2
40
11
Giresunspor
29
10
8
11
40
35
5
38
12
Adanaspor
29
10
7
12
33
44
-11
37
13
Adana Demirspor
29
9
7
13
37
40
-3
34
14
Denizlispor
29
9
6
14
35
42
-7
33
15
Samsunspor
29
7
12
10
26
34
-8
33
16
Eskişehirspor
29
9
7
13
48
49
-1
31
17
Manisaspor
29
7
3
19
28
62
-34
15
18
Gaziantepspor
29
2
4
23
13
79
-66
1