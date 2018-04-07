Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, Manisaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Adana Demir Manisa maçı canlı skor kaç kaç gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 29 maçın ardından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde ederek 34 puanla 13. sırada bulunan Adana Demirspor, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 15 puanla 17. sırada düşme hattında bulunan Manisaspor ile karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Adana temsilcisi, Manisa engelini 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Manisaspor ise Adana deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Peki Adana Demir Manisa maçı canlı skor kaç kaç? İşte Adana Manisa maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

Gazişehir Gaziantep- Adana Demirspor maçının ardından

MUSTAFA UĞUR: "LİGDE KALACAĞIZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü, Mustafa Uğur ise, "Puan alamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Rakip takımı da tebrik etmek gerekir, galibiyeti hak etti diyebiliriz. Biz de elimizden geldiğince mücadele etmeye çalıştık. İçinde bulunduğumuz ortamda yapılan mücadele takdire şayandır. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şunu söylemek gerekir, Demirspor ligde kalacaktır. Oyuncularımızın bu mücadelesi takımımızın ligde kalmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Manisaspor'da teknik direktör krizi

Spor Toto 1. Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör krizi yaşanıyor.

Geçen hafta deplasmanda oynanan Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşması öncesi çalıştırıcı Aytekin Viduşlu'nun istifa etmesiyle sarsılan siyah-beyazlılar, bu haftaki Adana Demirspor maçına antrenörsüz çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Maddi sorunlar yüzünden henüz lisanslı bir teknik adam bulamayan Manisaspor'un sorunu çözememesi durumunda çok ağır cezalar alabileceği bildirildi. Manisaspor, Elazığspor müsabakasında teknik sorumlu bulundurmaması, teknik sorumlunun basın toplantılarına katılmaması, doktor bulundurmaması, müsabaka isim listesinde en az 13 futbolcunun yer almaması gibi maddelerden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

7 NİSAN CUMARTESİ DHA SPOR GÜNDEMİ

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

17.00 Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi polis haftası kapsamında 'Şöhretler Maçı' yapılacak. Maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer alacak.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

GALATASARAY

11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.

14.00-16.00 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi'nde bulunan Müze Store'da taraftarlarla buluşacak.

TRABZONSPOR

10.00 Bordo-mavililerin Olağanüstü Kongresi Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13.00 BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK

13.00 Gaziantepspor - Adanaspor

15.00 Adana Demirspor - Manisaspor

15.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13.00 Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece

15.15 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol

17.00 Galatasaray Odeabank - Tofaş

20.15 Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14.00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi

14.00 Beşiktaş - Hatay BŞB

14.00 OGM Orman Gençlik - AGÜ Spor

16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

13.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

16.00 Halkbank - Arkas Spor

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-

16.00 Belarus - Türkiye (U18 Final / Çekya - Zlin)

GÜREŞ

U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şempiyonası Alanya'da başlayacak.

JUDO

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları devam edecek.