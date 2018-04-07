Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ve M.City M.United maçı şifresiz canlı izle gibi aradıklarınız burada. Premier Lig'de bu hafta dev bir maç futbol severlerle buluşuyor: Manchester City Manchester United... Geride kalan 31 haftada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 68 puanla 2. sırada bulunan Manchester United, 27 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 kez mağlubiyet alarak 84 puanla kendisine 16 puan fark atan lig lideri Manchester City deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışını kimselere bırakmayan, saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Man. City, United karşısında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. United ise City deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak güçlü rakibine şoku yaşatmak istiyor. Peki Manchester City Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte Manchester City Manchester United maçı şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar...

Premier Lig'de dev derbi heyecanı!



Ada'da bugün Manchester derbisi heyecanı yaşanacak. Bu sezon şampiyonlukta rakipsiz olan Manchester City zirvede oldukça rahat durumda. Diğer yandan Manchester United ligde en azından ikinciliği bırakmak istemiyor. İki takım arasında son yıllarda iyice artan rekabetten ötürü her iki takım da galibiyeti çok istiyor.

Manchester City, ezeli rakibi Manchester United önünde şampiyonluğunu resmen ilan edebilecek mi? City, ev sahipliği yapacağı maçı kazanması halinde, "Premier Lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı" unvanını eline geçirecek. Bununla birlikte ev sahibi ekip yaralı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Liverpool'a deplasmanda 3-0 kaybeden City'nin, bu ağır yenilginin beraberinde getirdiği psikolojik yükü omuzlarından atıp atamayacağı merakla bekleniyor.

Manchester City-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Bugün TSİ 19.30'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçı Martin Atkinson yönetecek. Manchester City-Manchester United maçı S Sport'ta canlı izlenebilecek.

Harika bir sezon geçiren Manchester City 84 puan topladı ve açık ara farkla zirvede yer alıyor. Diğer yandan Manchester United ise 68 puanla 2. sırada bulunuyor.

İlk yarıda City kazandı

Ligin ilk yarısında Old Trafford'ta oynanan maçı Manchester City 2-1 kazandı. City'nin gollerini 43. dakikada David Silva ve 54. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti. United'ın tek golünü ise 45. dakikada Rashford kaydetti.