Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.

Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.27.958'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1.28.101 ile ikinciliği elde etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.28.124'lük derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

Son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, sıralama turlarını dördüncü bitirmesine karşın vites kutusu değişikliği nedeniyle aldığı cezanın ardından yarınki yarışa dokuzuncu sırada başlayacak.

TSİ 18.10'da başlayacak Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.27.958

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.28.101

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.28.124

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.28.220

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.28.398

6. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.29.329

7. Kevin Magnussen (Haas) 1.29.358

8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.29.570

9. Esteban Ocon (Force India) 1.29.874

10. Carlos Sainz (Renault) 1.29.986