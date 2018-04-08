Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Liderlik yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, evinde mutlak galibiyet peşinde. Osmanlıspor ise düşme sınırından kurtulmak için zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Fenerbahçe, geçtiğimiz 27 haftada 51 puan toplarken, Osmanlıspor ise 27 maçta 28 puan topladı. Peki Fenerbahçe Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, De Souza, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

Osmanlıspor: Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal

Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde başkent ekibi, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İki takım arasından sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe’de sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Aatıf Chahechouhe, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, yarınki maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacak.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’de 18. kez karşılaşacak. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2’si hükmen olmak üzere 10’unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe’nin 6’sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’daki maç 1-1 tamamlandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor’un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul’da yapılan 8 lig maçından 7’sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti. İstanbul’da Fenerbahçe, 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy’deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı