Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Eskişehirspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, lider Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Liderliğini kaptırmak istemeyen Çaykur Rizespor, evinde mutlak galibiyet peşinde. Eskişehirspor ise düşme potasından çıkmak için Rize deplasmanında 3 puan arıyor. Çaykur Rizespor geçtiğimiz 29 haftada 56 puan toplarken, Eskişehirspor ise 29 maçta 31 puan toplayabildi. Peki Çaykur Rizespor Eskişehirspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Pazar günü saat 13:00'da başlayacak mücadele beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak...

Çaykur Rizespor'dan taraftara çağrı

Spor Toto 1. Lig'de yarın Eskişehirspor'u konuk edecek lider Çaykur Rizespor'da kulüp futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, sahalarında oynayacakları maçlarda taraftar desteğine büyük ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zehiroğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluk yolunda son viraja girdiklerini, rehavete kapılmadan işi sıkı tutacaklarını söyledi.

İşin ciddiyetini bırakmayacaklarını vurgulayan Zehiroğlu, "Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Mutlu sona ulaşmamız için önümüzde beş maç kaldı. Bu maçların hepsi bizim için final. Çok soğukkanlı, arzulu ve istekli olacağız. Hiçbir rakibimizi asla küçümsemeden mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Ligde kalan maçların üçünü sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Zehiroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda taraftarımızın desteğine büyük ihtiyacımız var. Ligin zirvesinde olan takıma yakışır bir seyircimizin olmasını umut ediyorum. Yarın oynayacağımız Eskişehirspor maçında tribünlerin tamamen dolmasını istiyoruz. Rizelileri maça davet ediyoruz."

Taraftarın takımı motive etmesi gerektiğini de vurgulayan Yılmaz Zehiroğlu, "En ufak hata çok büyük bedeller ödememize neden olur. Çaykur Rizespor camiası olarak birlik ve beraberlik içinde bir bütün olup, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Şehir olarak şampiyonluk havasına girdik ama her şeyin daha güzel ve iyi olması lazım." diye konuştu.

Çaykur Didi Stadı'ndaki Çaykur Rizespor-Eskişehirspor müsabakası saat 13.00'te başlayacak.