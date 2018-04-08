Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Elazığspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. TFF 1. Lig'in 30. haftasında Elazığspor, Boluspor'a konuk oluyor. Play-off şansını kaybetmek istemeyen Boluspor, saha avantajını kullarank evinde 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Elazığspor ise Boluspor'u yenerek play-off potasına girmek için galibiyet peşinde. Boluspor geçtiğimiz 29 haftada 47 puan toplarken, Elazığspor ise 44 puan topladı. Peki Boluspor Elazığspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Boluspor Elazığspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Pazar günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 13:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak...

Boluspor'un gözü Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un profesyonel futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ, taraftarlara Süper Lig heyecanı yaşatmak istediklerini söyledi.

Öztabağ, Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın 26 yıldır şampiyonluk özlemi çektiğini vurguladı.

"26 sene oldu, 1992 yılında düştük. Artık seyircimize ve camiamıza böyle bir heyecan tattırmak istiyoruz." diyen Öztabağ, düşündüklerini hayata geçirip ilk ikiden Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Öztabağ, pazar günü oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz antrenmanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece Ertuğrul'un en son oynadığımız Gaziantepspor maçında ufak bir sakatlığı vardı. Onda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Poepon'un arka adalesinde bir sıkıntı vardı. O tedbir amaçlı maça çıkmamıştı ama hafta başında takımla birlikte antrenmanlarda çıkmaya başladı. Şu anda sakat ve cezalı oyuncumuz yok." şeklinde konuştu.

Ligde ilk 2 iddialarının devam ettiğini aktaran Öztabağ, çalışmalarının bunun üzerine sürdüğünü işaret etti.

"Onların da kırılma maçı, bizim de kırılma maçımız"

Öztabağ, bu hafta Tetiş Yapı Elazığspor'la zorlu bir maç oynayacaklarına değinerek şunları kaydetti:

"Onların da kırılma maçı, bizim de kırılma maçımız. Yendiğimiz zaman onları saf dışı bırakıyoruz. Yolumuza bundan sonra daha kolay devam etme şansına sahibiz. Gönlümüz ilk ikiden çıkmaktan yana. İnşallah düşündüklerimizi hayata geçiririz. İlk ikiden çıkarız, diye düşünüyoruz. Ben bu takımın daha önceki yıllara göre birlik ve beraberliğinin daha iyi olduğunu görüyorum. O anlamda da biz ilk 6'dan çıkarız, diye düşünüyorum. İnşallah yanılmayız."

Boluspor'un antrenmanı

Boluspor, pazar günü iç sahada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.

Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı şut çalışması ve yarı sahada çift kale maçla tamamladı.