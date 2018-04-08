Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Akhisarspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 28. haftasında Akhisarspor, Alanyaspor'u konuk oluyor. Alanyaspor, düşme hattından uzaklaşmak için evinde mutlak galibiyet peşinde. Akhisarspor ise ligde üst sıralara tırmanmak için bu zorlu Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Alanyaspor, geçtiğimiz 27 maçta 28 puan toplarken, Akhisarspor ise 27 maçta 34 puan topladı. Peki Alanyaspor Akhisarspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Alanyaspor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ligde son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında 3-2’lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor’a 3-1 yenildikten sonra Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, geçen hafta konuk olduğu Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybetti.

Miguel Lopes’in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda Soner Aydoğdu’nun da sakatlığı bulunuyor. Süper Lig’de 28. haftaya Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puan ve averajla 11., Aytemiz Alanyaspor ise 28 puan ve averajla 14. sırada girdi.