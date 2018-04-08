Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da kongre heyecanı yaşanıyor. Takımın kötü gidişatı ve mali tablonun sıkıntıda olması sebebiyle olağanüstü kongreye giden bordo-mavililer, dün başlayan genel kurul kurulda ilk olarak Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulunu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti. Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, başkanlık için yarışacak. Yeni yönetimin görev süresi aralık ayında yapılacak olağan genel kurula kadar sürecek. Sakin başlayan kongre daha sonra zaman zaman gerginleşti.



Yalanlarla gidiyor!

Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta’ya sert yüklendi. Kendi dönemlerini eleştiren Usta’nın doğruları söylemediğini belirten Hacıosmanoğlu, “Sayın başkanımız kulübü 156 milyon avro ile devraldı. ‘150 milyon avro ile bırakıyorum. 6 milyon avro borcu indirdim’ diyor. Ben kelime oyunlarından anlamam, yalan da bilmem. Biz geldiğimiz zaman kulübün tüm gelirleri 2017 yılına kadar temlikliydi. Geldiğiniz günden beri başladığınız yalanlar giderken de devam ediyor. Yalan konuşmak Trabzonspor Başkanı’na yakışmaz” dedi.

Borç 841 milyon lira

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, şubat ayı itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği’ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 lira, net borcun 841 milyon 59 bin 617 lira olduğunu açıkladı.



Güneş bizim değerimiz

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulunda Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin adının değiştirilmesi yönünde teklif edilen önerge ile ilgili açıklamada bulundu. Genç, ‘Bu tekliften son derece üzüntü duydum. Şenol Güneş bu şehrin yetiştirdiği en önemli değerlerimizden birisidir” dedi. Önerge reddedildi.