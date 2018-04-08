Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapayan iki takımın buluşmasında gülen taraf sahasında misafir ettiği Kayserispor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçen Trabzonspor oldu: 4-0. Bugün yapılacak kongrede yeni başkanını seçecek olan bordo-mavili takımın başkan Muharrem Usta’ya vedası niteliğindeki 90 dakikada Karadeniz temsilcisini galibiyete taşıyan isim ise gol perdesini açan ve ikinci golde Yusuf Yazıcı’ya çok iyi bir asist yapan Abdülkadir Ömür oldu. Dengede geçen ilk 45 dakikada en net gol fırsatını 40’ta Ryan Mendes ile Kayserispor yakalarken, tecrübeli oyuncunun karşı karşıya pozisyonda çektiği şut Onur’da kaldı ve ilk yarı golsüz sona erdi.



Bambaşka ikinci yarı

Mücadelenin ikinci yarısı ise Trabzonspor’un ataklarıyla başladı. 50’de Kucka savunmanın arkasına koşu yapan Burak Yılmaz’ı topla buluşturdu. Topla ceza sahasına giren yıldız oyuncunun iki vuruşunda da Kayserispor kalecisi Lung kalesini gole kapadı. Trabzonspor’u öne geçiren gol ise 53’te geldi. Kaptığı topla sağdan ceza sahasına doğru sokulan Abdülkadir ceza yayının gerisinden harika bir şut çıkardı ve takımını öne geçirdi: 1-0. 62’de bir kez daha sahneye çıkan Abdülkadir, sağ kanatta rakibi ekarte etti ve ceza sahasındaki Yusuf Yazıcı’yı topla buluşturdu. Millî oyuncunun düzgün vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0. İyice rahatlayan Trabzonspor’da daha sonra Burak Yılmaz sahne aldı. Golcü oyuncu, 66’da Yusuf’un kullandığı serbest vuruşta topu kafayla ağlara gönderirken, 76’da Olcay’la yaptığı verkaçı golle süsleyip skoru ilan etti: 4-0.

Güzel bir galibiyet

Kayserispor’u 4-0 yenen Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, önemli bir maçtan iyi bir galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, “Bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Bize en yakın rakibimizi yenmemiz gerekiyordu. Mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca da çalıştığımız tek şey galibiyet üzerineydi. Maç başladık ama ilk yarı iyi değildik. Gerçi top hep bizde kaldı ama tempomuz iyi değildi. İstediğimiz tempo değildi. İkinci yarı taktik değişikliği ile birlikte öne daha çok gidecek bir şekilde oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir oyun oldu, çok güzel goller oldu. Kalan 6 maç var ve iyi bir yerde bitirmek istiyorsak kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz” dedi.