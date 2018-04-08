Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle maç öncesi büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş evinde Göztepe’yi rahat yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Quaresma, Tolgay, Atiba, Oğuzhan cezalı, Love ve Gökhan Gönül sakattı. Sağ bekte Adriano, stoperde Pepe, Tosic, sol bekte Caner’le savunma kurgusu oluşurken ön liberoda Medel ve Necip vardı. Lens, Talisca, Babel ve Negredo ise hücum silahlarıydı. Performansı merakla beklenen Demba Ba henüz maçın başında çok net bir fırsatı gole çeviremedi. Beşiktaş hücumda etkisiz başladı maça ama son haftaların yıldızı Talisca 19’da kilidi çözen isim oldu: 1-0. Rüzgârı arkasına almıştı Kartal. Babel soldan getirdi, Medel ceza yayı üzerinden sert vurdu ve skor 26. dakikada 2-0 oldu. Babel’in 40’ta kaleciden dönen şutunda Negredo topu çok kötü çevirince 3. gol fırsatı kaçtı. İlk yarıda siyah-beyazlıların en iyileri Medel ve Necip’ti.



Larin girdi, attı

İkinci yarının başlarında Lens’in kalecinin üzerinin aşırdığı top direk dibinden auta çıktı. Beşiktaş’ı rahatlatan gol 64’te geldi. Kornerden gelen topu Necip aşırdı, Tosic kaleci Beto’dan önce davranarak skoru 3-0’a getirdi. Göztepe son 20 dakikaya girildiğinde hareketlendi. Beşiktaş savunmasının daldığı bir anda Poko topu getirdi, Halil Akpınar dokundu ve skor 3-1 oldu. Demba Ba’nın 73’teki füzesi direkte patladı. Savunma açık vermeye başlayınca Şenol Güneş, Lens’in yerine Vida’yı aldı oyuna. Rotman 78’de üst üste iki sarı kart görünce Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Ara transferde kadroya katılan Cyle Larin ilk defa bir resmi maça çıktı ve çıkar çıkmaz da ağları sarstı: 4-1. Golde Mustafa Pektemek’in asisti de harikaydı. Beşiktaş büyük sıkıntılarla çıktığı maçın 87. dakikasında Babel’le bir gol daha buldu ve sahadan 5-1 gibi sükseli bir skorla ayrılmayı başardı.

Talisca Air

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca kafa gollerine devam ediyor. Göztepe maçının 19. dakikasında Caner Erkin’in ortasına çok iyi yükselen Brezilyalı, Beto’yu mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. 24 yaşındaki oyuncu böylece bu sezon ligde kafayla 6. golünü atarak bu alanda zirveyi eline geçirdi. Ricardo Quaresma’nın yokluğunda Kara Kartal’ı adeta uçuran ve şampiyonluk yarışına tutunmasını sağlayan Talisca ligdeki son 4 maçta 3 gol buldu. Futbolcu ligde 12 gol 4 asiste ulaştı.