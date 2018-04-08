Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası 28 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleşti. Şampiyonaya 59 ilden bin 260 erkek ve 944 kız sporcu katıldı. Minikler ringde kıyasıya mücadele etti, heyecan dolu anlar yaşandı. Turnuvaya damgasını İstanbul Kağıthane'ye bağlı Çeliktepe Kılıç Wado-Ryu Karate Spor Kulübü öğrencileri vurdu. 50 kilogramda kumitede dövüşen 12 yaşındaki Aysima Gül, rakiplerini bir bir devirerek altın madalyanın sahibi oldu. Bayan 40 kg kumitede mücadele eden Mercan Meriç Deniz (12) ise 2'nci, Bay 40 kg'de Burak Yıldız 2'nci, 47 kilogram kumitede Nisa Sazak (12) üçüncülüğü elde etti. Öğrencileri tebrik eden antrenör Cimşit Kılıç, derece yapan yıldızlarını 27-29 Nisan'da Sırbistan'da gerçekleşecek olan Balkan Çocuklar Şampiyonası'na hazırlayacak.
Çeliktepe'nin çelik gibi karatecileri
08.04.2018 - 11:55 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeliktepe Kılıç Wado-Ryu Karate Spor Kulübü öğrencileri Türkiye Karate Şampiyonası'na damgasını vurdu.
Etiketler : Çeliktepe,
554939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/554939.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
İstanbul Başakşehir
28
18
5
5
49
27
22
59
2
Galatasaray
27
18
3
6
63
29
34
57
3
Beşiktaş
28
16
8
4
53
24
29
56
4
Fenerbahçe
27
14
9
4
54
30
24
51
5
Trabzonspor
28
12
9
7
50
39
11
45
6
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
7
Kayserispor
28
11
8
9
36
41
-5
41
8
Göztepe
28
11
7
10
40
46
-6
40
9
Malatyaspor
28
10
7
11
33
37
-4
37
10
Kasımpaşa
27
9
7
11
43
46
-3
34
11
Akhisar Belediyespor
27
9
7
11
37
42
-5
34
12
Antalyaspor
28
9
7
12
35
48
-13
34
13
Bursaspor
27
9
6
12
34
37
-3
33
14
Alanyaspor
27
8
4
15
41
48
-7
28
15
Osmanlıspor
27
7
7
13
38
45
-7
28
16
Gençlerbirliği
27
6
9
12
32
43
-11
27
17
Konyaspor
27
6
7
14
26
36
-10
25
18
Karabükspor
28
3
3
22
19
64
-45
12
28. Hafta Maçları
6.4.2018
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
7.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 2 Antalyaspor
7.4.2018
Trabzonspor 4 - 0 Kayserispor
7.4.2018
Beşiktaş 5 - 1 Göztepe
8.4.2018
Alanyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
8.4.2018
Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
8.4.2018
Bursaspor - Kasımpaşa
8.4.2018
Fenerbahçe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
9.4.2018
Gençlerbirliği - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
29
16
8
5
58
35
23
56
2
Ankaragücü
30
16
7
7
46
32
14
55
3
Ümraniyespor
29
16
5
8
42
28
14
53
4
Gaziantep BB
30
14
8
8
52
27
25
50
5
Altınordu
29
14
7
8
48
38
10
49
6
Boluspor
29
14
5
10
42
25
17
47
7
Elazığspor
29
12
8
9
46
32
14
44
8
Erzurum BB
30
11
10
9
42
39
3
43
9
Balıkesirspor
29
13
6
10
48
42
6
42
10
İstanbulspor
29
12
6
11
34
34
0
42
11
Adanaspor
30
11
7
12
36
44
-8
40
12
Giresunspor
30
10
8
12
42
38
4
38
13
Adana Demirspor
30
10
7
13
39
41
-2
37
14
Denizlispor
29
9
6
14
35
42
-7
33
15
Samsunspor
29
7
12
10
26
34
-8
33
16
Eskişehirspor
29
9
7
13
48
49
-1
31
17
Manisaspor
30
7
3
20
29
64
-35
15
18
Gaziantepspor
30
2
4
24
13
82
-69
1