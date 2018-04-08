Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası 28 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleşti. Şampiyonaya 59 ilden bin 260 erkek ve 944 kız sporcu katıldı. Minikler ringde kıyasıya mücadele etti, heyecan dolu anlar yaşandı. Turnuvaya damgasını İstanbul Kağıthane'ye bağlı Çeliktepe Kılıç Wado-Ryu Karate Spor Kulübü öğrencileri vurdu. 50 kilogramda kumitede dövüşen 12 yaşındaki Aysima Gül, rakiplerini bir bir devirerek altın madalyanın sahibi oldu. Bayan 40 kg kumitede mücadele eden Mercan Meriç Deniz (12) ise 2'nci, Bay 40 kg'de Burak Yıldız 2'nci, 47 kilogram kumitede Nisa Sazak (12) üçüncülüğü elde etti. Öğrencileri tebrik eden antrenör Cimşit Kılıç, derece yapan yıldızlarını 27-29 Nisan'da Sırbistan'da gerçekleşecek olan Balkan Çocuklar Şampiyonası'na hazırlayacak.