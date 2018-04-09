Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Anadolu Efes sahasında misafir ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 78-69’luk skorla geçti. Bu sezonki 17. galibiyetini alan lacivert-beyazlılarda ABD’li skorer Errick McCollum, 20 sayıyla takımını galibiyete taşıyan isim olurken, Efes bu sonuçla ikili averajda da üstünlüğünü eline geçirdi. İlk çeyreği 10-0’lık etkili bir seriyle 20-15 önde geçen Ergin Ataman’ın takımı, ikinci çeyrekte Beşiktaş’ın dış atışlarına engel olamayınca soyunma odasına oldukça yakın bir skorla gidildi: 32-30. Üçüncü periyotta Kyle Weems’in sayılarıyla skora tutunmaya çalışan Beşiktaş, pota altında Bryant Dunston’ı dışarda ise McCollum’u tutmakta zorlandı.



Fark 1’e kadar indi

Bu bölümde yıldızlaşan McCollum üst üste kaydettiği 6 sayıyla takımının son 10 dakikaya 53-45 önde girmesini sağladı. Son çeyreğe büyük bir istekle başlayan Beşiktaş bitime 8 dakika kala Diebler ve Lalanne’dan gelen sayılarla farkı 2 sayıya kadar indirdi: 56-54. Farkın erimesinin ardından gelen moladan Simon ve Motum’un üçlükleriyle dönen Efes krizden çıktı. Bitime 3 dakika kala Can Max’in sayılarıyla farkı 1 sayıya kadar indiren Beşiktaş son bölümde galiyet için umutlansa da sahneye çıkan McCollum, kritik basketleriyle takımını galibiyete taşıdı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Uşak: 68-65, Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun: 77-71 > Uğur Aktan