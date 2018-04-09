Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da herkes Gençlerbirliği galibiyetine kilitlendi. Zirve yarışındaki rakiplerinin 3 puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına geride beklemeyi yasaklarken, ilk dakikadan itibaren saldırı emri verdi. İşi ikinci yarıya bırakmak istemeyen tecrübeli teknik adam oyuncularından erken gol bulmalarını istedi. Terim bu maçta Belhanda’dan çok yüksek performans beklerken, Rodrigues-Nagatomo ve Feghouli-Mariano ikililerinin kanatlarda birlikte hareket etmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi



Feghouli ve Serdar’a ikaz

Fatih Terim’in gelişiyle birlikte yeniden takımın bankolarından olan Selçuk İnan, artık gol atmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam da Selçuk’a şut talimatı verdi. Kritik maçta G.Saray’ın en büyük kozlarından biri yine Bafetimbi Gomis olacak. Terim, Belhanda’dan Trabzonspor maçının ilk yarısında etkisiz olan Gomis’i daha çok topla buluşturmasını istedi. Tecrübeli hoca sarı kart sınırında olan Feghouli ve Serdar Aziz’e de gereksiz kart görmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Bu oyuncular kart görürse kritik Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

İpler bizim elimizde

Galatasaray’da yönetim de şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Başkan Mustafa Cengiz Ankara’da takımı yalnız bırakmazken, yönetici Burak Elmas, “İsteyen istediği oyunu oynasın. İpler Galatasaray’ın elinde. Galatasaray kazanmaya devam ettiği müddetçe bu oyunların hepsi boş” mesajını paylaştı.



Latovlevici ve Linnes yok

Fatih Terim Gençlerbirliği maçı kafilesinde Eray İşcan, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici’ye yer vermedi. Linnes, önceki gün yapılan idmanı tamamlayamamıştı. Norveçli oyuncunun sakatlığının tam olarak geçmediği ve bu yüzden kadroya alınmadığı belirtildi.