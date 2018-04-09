Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yeni bir dönem başladı. Son dönemde artan eleştiriler ve hedeflenen başarının gelmemesiyle olağanüstü seçim kararı alan ve yeniden aday olmayan Muharrem Usta’dan koltuğu devralan isim Ahmet Ağaoğlu oldu. Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanı İlhami Algan 1690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy verme işlemi 17.00’de sona ererken, 211 oy alan Metin Kaya’ya karşı 1329 oyla ezici üstünlük sağlayan Ahmet Ağaoğlu kulübün 17. başkanı oldu. Seçim sonrası zafer konuşması yapan yeni başkan Ağaoğlu, “Zor bir dönemde göreve talip olduk. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok” sözlerini kullandı.

Enkaz edebiyatı yok

Kulübün içinde bulunduğu şartları bildiklerini söyleyen Ağaoğlu, “Gerçek olan bir şey var ki; bu süreç kulübümüzün birden fazla sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sorunlarımız, başta tüzük olmak üzere ekonomik ve idari yapıdır. Şike süreci bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bunun için FIFA önünde nöbet tutan adalet neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şike mücadelemizi sürecektir. Sonucunu alana kadar bunun peşini bırakmayacağız. Enkaz edebiyatı yok. Banka borçlarımızı yeniden yapılandıracak ve kulübe nakit girdisi sağlamaya çalışacağız” dedi. Trabzon’un tam bir futbol şehri olduğunu belirten yeni başkan, “Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek” şeklinde konuştu.

İşte yeni yönetim kurulu

∂ Ahmet Ağaoğlu

∂ Hayrettin Hacısalihoğlu

∂ Mehmet Yiğit Alp

∂ Ömer Sağıroğlu

∂ Önder Bülbüloğlu

∂ Faruk Kanca

∂ Emin Kahraman

∂ Haluk Şahin

∂ Mesut Çağlar Bozoğlu

∂ Cahit Erdem

∂ Zayyat Kafkas

∂ Müminhan Bilgin

∂ Ertuğrul Doğan

∂ Serdar Ekrem Şirin

∂ Yalçın Orhon