Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Anderson Talisca ‘Bonservisimi almalısınız’ diye bağırıyor âdeta... Göztepe maçında kilidi çözen isim olan, son golün de asistini yapan Brezilyalı yıldız, yönetime ‘mesaj’ gönderince cevap gecikmedi. Talisca’nın performansını değerlendiren yönetici Metin Albayrak, “Talisca sihirbaz gibi değişik bir adam. Allah ona müthiş bir yetenek vermiş. Bir şekilde golünü atıyor. Beşiktaş’a çok önemli ve büyük hizmeti var. Transferini Başkan Fikret Orman takip ediyor. Takımda kalmasını istiyoruz. Bize çok katkı sağlayan bir isim. O bizi biz de onu seviyoruz. Henüz yaşı da çok genç. Bu kalitedeki oyuncuların fiyatları dünya futbolunda da yüksek. Bütçemiz dahilinde, performansımızı zorlayarak Talisca’yı takımda tutmayı arzu ediyoruz. İnşallah kalır” dedi.



6’da 6 ile şampiyonuz

Ligde son 6 haftaya girilirken şampiyonluk inançlarının da artarak devam ettiğini aktaran Albayrak, “Biz hiçbir zaman başka bir takımdan medet ummadık. Aldığımız şampiyonluklarda da göbeğimizi kendimiz kestik. Güçlü ve her şeyin üstesinden gelecek bir takımız. Her takımı yeneriz. Maç maç bakıyoruz ama hedefimiz şampiyonluk. Üst üste üçüncü zaferi kazanarak yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Şampiyonluğa çok inanıyoruz. Rakiplerimizin durumları bizi ilgilendirmiyor, 6 maçı kazanırsak mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz” yorumunu yaptı.

Gunnarsson izleniyor!

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta, Demba Ba’dan sonra gündeme yeni bir yabancı oyuncu girdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Championship takımlarından Cardiff City forması giyen Aron Gunnarsson’u Beşiktaş’ın takip ettiği belirtildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Larin faydalı olacak

Beşiktaş forması giydiği ilk maçta ilk golünü oyuna girer girmez kaydeden Cyle Larin’i öven Metin Albayrak, “Gol atmasına anormal sevindim. Uzun zamandır takip ettiğimiz ve kadromuza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Sabırla çalışarak görev bekledi. Zamanı gelince de şansını iyi kullandı. Beşiktaş, takıma uzun zaman hizmet edecek iyi bir golcü kazandı” dedi.