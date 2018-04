Türkiye Gazetesi

Maçın sonrasında bir basın toplantısı yapan F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ısrarla on bire koymadığı Valbuena’nın dün hakkını teslim etti. Osmanlıspor’un iyi bir takım olduğunu belirten Kocaman, “Savunmayı iyi kapattılar. Bu savunmayı geçebilmenin 2 yolu vardı. Baskı altında eksik yakalamak ve duran toplardı. Kuvvetli baskıyı oluşturamadık ve duran topları doğru kullanamadık. Valbuena değişikliğinden sonra duran toplarda kalitemiz arttı. O noktadaki problemi Valbuena çözdü” derken, “Maçı yine oynasak aynı on birle çıkardım. Maçı bitiren kadro da önemli. Rakibin futbolunu yok sayamazsınız” diyerek Fransız yıldızı yedek bırakmasının doğru olduğu konusundaki ısrarını da sürdürdü.



Çakır’a gönderme yaptı

“Bütün maçlarımızı kazansak bile nereye varacağımızı bilmiyoruz, bu bizim için sıkıntı” vurgusu yapan Aykut Hoca, “Biz kazansak bile rakiplerimizin birbirleriyle oynayacakları maçları ve her rakip için de ekstra 1 hafta beklemek durumundayız. Beşiktaş’a 2’li averajda gerideyiz. Cüneyt Çakır’ın kulakları çınlasın. Sarı kartlık pozisyonda vermediği faulün devamı buralara geldi. Başakşehir’e karşı öndeyiz, Galatasaray’la eşit durumdayız. Bizim 72 puana ulaşmadan şampiyonluk kelimesini kullanmamız mümkün değil” sözlerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, “Bu sene içerideki maçlarda yaşadığımız puan kayıpları, şampiyonluğu yitirecek noktaya getirdi. Birazcık bireysel hatalar ortadan kalktı. Artık zor pozisyon veren ve zor gol yiyen bir takım olduk” dedi.

Küskünler el uzattı

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel ile Osmanlıspor’un kaptanı Yalçın Ayhan arasındaki küslük sona erdi. Yalçın Ayhan’ın Kasımpaşa’da oynadığı dönemde yaşanan tartışmadan sonra bu iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı. İki kaptan seremonide el sıkışmasa da hakemlerin yanına kale seçimi için gittiklerinde bu duruma son verdi. İki futbolcu el sıkışıp birbirlerine başarı diledi.