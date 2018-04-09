Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Göztepe maçı öncesinde, “Demba Ba’yı çok seviyoruz. Yeni sezonda onu takımımızda görmek istiyoruz” sözleri, büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar’ın cephesinden gelen sert cevap, gerilimi artırırken bu durumun dışında kalmayı tercih etmişti.

Siyah-Beyazlılar karşısında önceki gün 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 73. dakikada ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla Beşiktaş kalesini yokladı ancak direğe takıldı.

Özellikle ceza sahası içindeki gol pozisyonunda topu ağlarla buluşturamadığı için şike yapmakla suçlanan golcü futbolcu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EN ÇOK BEN ÜZÜLDÜM



Demba Ba, “Ben Göztepe’nin oyuncusuyum. Beşiktaş’ı ve taraftarını ne kadar çok sevsem de maça bir profesyonel gibi çıkıp elimden geleni yaptım. Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm” ifadelerini kullandı.