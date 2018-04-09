Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı golle deviren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Özat, meslektaşı Fatih Terim'e övgüler yağdırırken "Fatih hocaya teşekkür ediyorum. Böyle bir durumda gelip tebrik ederek büyük bir olgunluk gösterdi. Maalesef aynı davranışı pek çoklarından göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliğinin teknik patronu, son haftalarda kamuoyunda çıkan bazı dedikodulara da tepki göstererek "Babama karşı oynasam yine galip gelmek isterim." şeklinde konuştu.