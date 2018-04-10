Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yeni seçilen başkan Ahmet Ağaoğlu, gelecek planları hakkında bilgi verdi. Gerçekçi ifadeler kullanan ama pozitif mesajlar da veren Ağaoğlu “Karadeniz insanı için imkânsız bir şey yoktur. Sadece sorunların çözümü zaman alır” derken sabır vurgusunda bulundu. “Sabır” kelimesinin bu bölgede hiçbir anlam ifade etmediğini vurgulayan Ağaoğlu “Bu şehirde kimse benim kadar sabırsız olmasın. Elimizdeki en büyük değeri kaybetme noktasına geldik” derken “Önümüzde sıkıntılı bir süreç var. Sistemli, planlı ve programlı bir şekilde sürdürülebilir mali denge oluşturulacak. Zaten bir altyapı madeni üzerinde duruyoruz. Öyle bir zaman gelecek ki Trabzonspor’da oynamak için oyuncular can atacak. Bunu geçmişte yaptık, yine yapacağız” ifadesini kullandı.



“Yarış dışında kalamayız”

Kuşkusuz taraftarın en çok merak ettiği konu transfer politikasıdır. Ağaoğlu da bu konuda “Görevde olduğumuz sürede hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin. 5 milyon avro veya 6 milyon avroluk transfer dönemi bizim için kapanmıştır. Bir işi 5 liraya da yaparsınız 20 liraya da yaparsınız ama biz bunu 5 liraya yapmaya çalışacağız. Her zaman mücadelenin içinde olacağız ama 3-4 yıl sonraki Trabzonspor’u Türkiye ayakta alkışlayacak” diye konuştu. “Lig devam ederken oyuncu kadrosunda veya teknik kadroda bir tasarruf yapmayacağız” diyen yeni başkan “Bizim bu süreçte birçok şeye ihtiyacımız var. Trabzonspor’u hiçbir şekilde yarışın dışında bırakamazsınız. Lig sonuna kadar teknik kadro, yıldız futbolcuların mücadelesi, kendi platformunda devam edecek. Önceliğimiz ekonomik sıkıntıları düzeni sokmak” dedi.

Geliyorlar!

Karadeniz ekibinde kongre geride kaldı, Ahmet Ağaoğlu yönetimi seçimden galip çıktı. Bordo-mavililerin son dönemlerde yükselen çok önemli iki değeri vardı. Onlar da Kayseri maçında golleri ve asistleriyle öne çıkan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’dü. Ahmet Ağaoğlu, daha önceki açıklamasında göreve gelir gelmez iki önemli değeri satmayacağını vurguladı ama gençler Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Roma başta olmak üzere Premier Lig’den ve İspanya’dan bazı kulüplerin önümüzdeki günlerde yeni yönetimin kapısını çalabileceği belirtiliyor. Ciddi paraya da ihtiyacı bulunan yönetimin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu ama Abdülkadir ile Yusuf’un altın gibi parladığı, ciddi değer kazandığı bir gerçek.