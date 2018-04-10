Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe maçından önce Demba Ba’yı gelecek sezon kadroda görmek istediğini söyleyince ortalık ayağa kalkmıştı. Senegalli yıldızın Beşiktaş’a karşı gösterdiği performans bu isteğin daha da artmasını sağladı. Şenol Güneş de maç sonunda “Demba Ba’yı 3 kişi zor tuttuk” diyerek Kartal’ın eski golcüsüne olan hayranlığını dile getirmişti. Önceki gün Fikret Orman ve Şenol Güneş’in yaptığı toplantının ardından 32 yaşındaki golcünün yeniden kadroya katılmasında görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Şenol Hoca’nın ocak ayında da çok istediği ancak yıldız oyuncunun fiyat artırması sebebiyle son anda iptal olan transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.



Negredo Çin’e

Demba Ba geldiğinde ise takımın suskun golcüleri Alvaro Negredo ve Vagner Love ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek sezon golcü olarak Demba Ba ve Cyle Larin’i kullanabileceğini belirten Şenol Güneş, kulübede de her an hazır durumda olacak bir ismin olması gerektiğini söyledi. Devre arasında Negredo’ya Çin’den gelen teklifler, Cenk Tosun’un ayrılması sebebiyle geri çevrilmişti. Yönetimin şimdiden İspanyol golcüyle yolları ayırmak için menajerlerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce ülkesine dönmek istediğini söyleyen Vagner Love’un da gitmesine izin verilecek, böylelikle Demba Ba için bütün kapılar açılmış olacak.

SAKAT VE CEZALILAR DÖNÜYOR

Şampiyonluk umutlarını 5-1’lik Göztepe galibiyetiyle artıran Beşiktaş’ta yeni bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Göztepe maçında cezalı ve sakat durumdaki 6 oyuncusunu kullanamayan Şenol Güneş, şimdi ise formda olan oyuncularından hangisini kulübeye oturtacağına karar veremiyor. Atiba ve Tolgay’ın dönecek olması sebebiyle Medel’i savunmaya çekmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının, Tosic’in stoperdeki yükselen formu sebebiyle kafasının karıştığı, kararını hafta içinde yapılacak taktik çalışmaları sonunda vereceği öğrenildi.