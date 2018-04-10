Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçını 2-0 kazanırken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hayalini sürdürmesine devam eden bu skor birçoklarına göre oyuna sonradan dahil olan Mathieu Valbuena’nın eseriydi. Oynasa da oynamasa da tartışma konusu olan Fransız yıldız, ligde görev yaptığı 24 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 9 asistle Fenerbahçe adına skora en çok katkı yapan iki isimden biri durumda. Peki, ligde 13 gol, 1 asistle oynayan Giuliano vazgeçilmezken, 11. haftadaki Osmanlıspor maçından sonra kulübeye çivilenen Valbuena’da yaşanan problem ne? Fransız yıldız gerçekten takımı bozuyor mu, yoksa Fenerbahçe’nin kazanmak için ona ihtiyacı mı var? Aykut Kocaman’ın teknik-taktik tercihlerini bir yana bırakalım ve bakalım rakamlar Valbuena için ne söylüyor…



4 maçta 4 galibiyet

Ligde 15’i ilk 11’de olmak üzere toplam 24 karşılaşmada forma giyen Mathieu Valbuena, bu karşılaşmalarda 5 gol, 9 asistlik performans sergilerken, sarı-lacivertliler sahadan 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Valbuena’nın oynamadığı 4 maçı da kazanırken, Fransız oyuncunun ilk 11’de başladığı 15 karşılaşmanın sadece 5’inde 3 puana ulaştı. Kalan 10 mücadelede 7 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Valbuena toplam 12 maçta gol ve asistlerle skora katkı sağlarken, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik çıkaran sarı-lacivertliler, 1 kez sahadan puansız ayrıldı. Fransız’ın skora etki etmediği 16 maçta ise Fenerbahçe, 9 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 31 puan yazdırdı. Özetle Valbuena etkisi takıma 21 puan getirirken, onsuz kazanım daha fazla oldu.

Bir türlü anlamıyorum

Mathieu Valbuena, Fransa basınına özel açıklamalarda bulundu, çok konuşulacak sözler sarf etti. France Football’a değerlendirmeler yapan yıldız futbolcu, “Fenerbahçe’ye ilk geldiğimde oynuyordum, goller atıyordum, asistler yapıyordum. Takımın en iyi istatistiğine sahip oyuncularındandım ve her şey yolunda giderken bir gecede bana olan bütün güven kayboldu” ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman’ın kendisini on birde düşünmemesine anlam veremediğini belirten 33 yaşındaki Fransız yıldız, “İyi olmadığınız zaman yedek kalmayı anlayabilirim ama bana olan güvensizliği gördükçe gerçekten çok şaşırıyorum” şeklinde konuştu.



Destekçim ailem

Türkiye’ye geldiği için pişman olmadığını belirten Valbuena, “Fransa’da geçen yıllardan sonra çok farklı bir deneyim oldu. Değişik insanlar, farklı kültürler ve birçok farklı şeyi keşfetme şansım oldu” derken, “Kariyerimde birçok defa yalnız kaldığım ve tek başıma ağladığım zamanlar yaşadım. Aile bir insan için en güzel hediyedir. Eşim, çocuğum, annem ve babam benim için çok önemliler” yorumunda bulundu.