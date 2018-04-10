Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fatih Terim yönetiminde haftalar öncesinden şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray’da dün gece tek düşünce 3 puandı. Özellikle Başakşehir ile Beşiktaş’ın kazandığı haftada galibiyetin aksi düşünülmüyordu sarı-kırmızılılarda. Gençlerbirliği deplasmanında agresif bir görüntü sergilemesi beklenen Galatasaraylı futbolcular maç boyunca oyunu açmakta ve net gol pozisyonu bulmakta zorlandı. 7’de sağdan Mariano ile gelişen atakta Belhanda ortaya döndü, Selçuk uzak mesafeden gelişine isabetli vurdu ama kaleci gole izin vermedi. 18’de Selçuk sol çaprazdan bir daha sarstı ama Hopf yine geçit vermedi. İlk 45 dakikanın en tehlikeli pozisyonu ise Gençlerbirliği’nden geldi. 14’te Maicon’un kaptırdığı top Galatasaray’a büyük sıkıntı oluşturdu. Manu, soldan kaptığı topla hızla ilerleyip bomboş durumdaki Deniz’i gördü. Deniz, Muslera’yı da geçti ama vuruş yapacağı sırada ayağı kaydı. Rodrigues, Gomis, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin etkisiz kaldığı ilk devrede soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.



Uzatmada gelen yıkım

Galatasaray ikinci yarıya da çok ısıran bir futbol sergileyerek başlamadı. 56’da sarı-kırmızılılar maçın başından beri en net pozisyonunu geliştirdi. Belhanda’nın pasına Gomis sektirmeden yarım vole vurdu ama savunmaya çarpan top çerçeveyi bulmadı. Bu ataktan sonra bir bölüm için sarı-kırmızılılar oyunu istediği şekle dönüştürdü. 60’ta Eren-Belhanda değişikliğiyle forvet hattını ikiliyen G.Saray yaklaşık 10 dakikalık süreçte gol sinyalleri verdi ama G.Birliği bu baskıyı kontralarla kırmayı başardı. 80’de Sinan ile sağdan kullanılan kornerde Gomis topu yumuşatıp oyuna henüz giren Donk’a bıraktı. Hollandalı kale önünden yaptığı vuruşta topu üstten auta yolladı. Uzatmadaki ani kontraatakta Alper Uludağ sert vuruşuyla Aslan’ı yıktı: 1-0.