Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City Liverpool maçı hangi kanalda canlı izlenecek? ve City Liverpool maçı şifresiz canlı izle gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı bu hafta son buluyor. İlk maçta deplasmanda Liverpool’a 3-0 gibi farklı skorla kaybeden Premier Lig devi Manchester City, saha ve seyirci avantajını kullanarak Yarı Final şansını evinde kazanmak istiyor. İlk maçta 3-0 gibi avantajlı bir skor elde eden bir başka Premier Lig ekibi Liverpool ise; bir hayli zorlu geçecek Manchester City deplasmanından gol veya goller bularak Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalmak için mücadele ediyor. Futbol severler ise; Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. İşte City Liverpool maçı ile ilgili detaylar…

Manchester City Liverpool maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk edecek. 10 Nisan Salı akşamı TSİ 21.45'te Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Rau Cebrian ve Roberto del Palomar yapacak. Manchester City-Liverpool maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Sane, Agüero

Liverpool: Karius, Alexander, Lovren, Dijk, Robertson, Chamberlain, Wijnaldum, Milner, Salah, Mane, Firmino

City ilk maçı 3-0 kaybetmişti!

Bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez Liverpool'a kaybeden Manchester City 3-0'ın rövanşında rakibini geçmesi için en az 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor. City ya da 3-0 kazanırsa maç uzatmalara gidecek.

Hafta sonu Manchester United'a 2-0'dan 3-2 kaybeden Manchester City 32 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 84 puanda. City bu hafta kazansa şampiyonluğunu ilan edecekti.

İngiltere Premier Lig'de 33 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet Liverpool 67 puanla 3. sırada bulunuyor. Liverpool son olarak Cenk Tosunlu Everton'la karşılaşmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

Bu tura nasıl geldiler?

Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool ligde bu sezon inişli çıkış bir grafik sergiledi. Son dönemde toparlanan takım 3. sıraya yükselse de Manchester City'nin durdurulamaması sonucunda şampiyonluk yarışı koptu. City'nin şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken, Liverpool ise artık bu hayal kırıklığını Şampiyonlar Ligi'nde telafi etmek istiyor. Kırmızılılar bu turnuvada favori olarak gösterilmese de Liverpool ruhunun sürpriz yapma potansiyelini göz ardı etmemek gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden takım Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı grubu namağlup lider tamamladı. Sonrasında Son 16 Turu'nda Porto ile eşleşen takım ilk maçı 5-0 kazandı, ikinci maçtan ise 0-0 eşitlikle ayrılarak turu geçti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon her kulvarda pek çok insan tarafından favori olarak görülüyor. City'nin hem lig, hem Devler Ligi performansını göz önüne alınca ve ligdeki rahatlığı düşünülünce takım Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Shakhtar Donetsk, Napoli ve Feyenoord ile mücadele eden Manchester City grubu lider tamamladı. Ardından Son 16 Turunda Basel'le eşleşen takım rakibini ilk maçta deplasmanda 4-0 yendi. Rövanşta Basel'e 2-1 yenilen City yine de turu geçen taraf oldu.

Liverpool sürpriz yaptı

Turun ilk ayağında Anfield'te oynanan maçta Liverpool sürpriz bir sonuca imza atarak Manchester City'i 3-0 mağlup etti. Kırmızılılar maçın skorunu ilk yarıda attığı gollerle belirledi. Kloop'un öğrencileri 12. dakikada Mohamed Salah, 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 31. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle maçı kazandı.