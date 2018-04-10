Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oldukça kritik bir maça sahne olacak. Şampiyonluk yarışının nasıl şekil alacağı Galatasaray ile Başakşehir arasında Türk Telekom Stadında oynanacak maçta cevabını bulacak. Sonucu merakla beklenen bu karşılaşmayı yönetecek hakemi atama konusunda MHK'nın eli ilk defa bu kadar rahat. MHK, perşembe gününe kadar yapacağı hakem tayini çalışmalarında masasının üzerinde aşağıdaki notları dikkate alarak bir değerlendirme yapacak. Bu maçı yönetmeye aday hakemleri şöyle:

Yönetebilecekler

1) FIRAT AYDINUS: 2 hafta önceki Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetmiş olsa da, en güçlü aday.

2) METE KALKAVAN: Son 2 yıldır Galatasaray'ın iç saha maçlarına verilmiyor olsa da şansı var. Karabük-Galatasaray (0-7) maçında barış sağlanmıştı.

3) ÜMİT ÖZTÜRK: Özellikle son 2 haftadaki başarılı performansı sonrası bu maç için düşünülebilir.

4) ALİ PALABIYIK: İlk yarıda 12. haftada oynanan 5-1'lik Başakşehir-Galatasaray maçını yönetmişti. Şansı çok düşük.

Yönetemeyecekler

1) CÜNEYT ÇAKIR: Geçen hafta G.Birliği-G.Saray maçını yönetti, olmaz.

2) HÜSEYİN GÖÇEK: Geçen yıl 16. haftadaki Adana-Başakşehir maçından bu yana Başakşehir maçı verilmiyor.

3) BÜLENT YILDIRIM: İki haftadır dinlendiriliyor. F.Bahçe-G.Saray derbisinden sonra bu maç olmaz.

4) BARIŞ ŞİMŞEK: Geçen hafta Başakşehir-Malatya maçını yönetti, olmaz.

5) HALİS ÖZKAHYA: 22. haftadaki Kasımpaşa-G.Saray (2-1) maçında verdiği penaltı kararı çok tartışıldı, olmaz.

6) ALPER ULUSOY: FIFA kokardı taşıyor olsa da henüz bu tip bir maç için şansı bulunmuyor.