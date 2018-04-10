Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Negredo ve Vagner Love'dan beklenen katkıyı alamayan ve gelecek sezon için yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Hırvat golcü Mandzukic'i alacağı ifade edildi.

MORATA İÇİN MANDZUKİC GÖNDERİLECEK

Ensonhaber'in İtalyan Rai Sport'un haberine dayandırdığına göre, Juventus eski forveti Morata'yı Chelsea'den transfer etmek için Mandzukic'i satacak. Hırvat forvet için Beşiktaş, Fenerbahçe, İngiltere ve Çin'de teklifler var ancak transfere en yakın ekip siyah-beyazlılar.

2014-2016 yılları arasında Juventus'ta oynayan ve büyük katkı sağlayan Morata gösterdiği performansla Real Madrid'e oradan da 66 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibinde özellikle ligin ikinci yarısında vasat bir görüntü sergileyen Morata, Juventus'a geri dönmek istiyor. Bu transfer için Torino ekibi Mandzukic'i takımdan gönderecek.

VİDA FAKTÖRÜ BEŞİKTAŞ'I ÖNE ÇIKARIYOR

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferinde kilit rol Millî Takım'dan arkadaşı Vida olacak. Sezon başında Beşiktaş için Mandzukic'le görüşebileceğini ifade eden Vida, bu transferde etkili olacak.

Öte yandan Juventus'un başarılı hocası Allegri, 4-2 yendikleri Benevento maçında sahaya ilk 11'de çıkan ancak daha sonra yerini Higuain'e bırakan Mandzukic'in fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığını belirterek ayrılık sinyali vermişti.