Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kayseri ve Osmanlıspor galibiyetleriyle şampiyonluk hayalini kovalamaya devam eden Fenerbahçe’de moraller Galatasaray’ın haftayı puansız kapatmasıyla tavan yaptı. Gençlerbirliği’nin galibiyeti Samandıra’da adeta bayram havası estirdi. Bu maç öncesine kadar kalan 6 maçta 18 puana inanan, ancak bunun yeterli olup olmayacağından emin olamayan sarı-lacivertli futbolcuların söylemleri de olumlu yönde değişti. Kayseri galibiyeti sonrası tüm maçlarını kazansalar bile ekstra bir haftaya ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden teknik direktör Aykut Kocaman, arzusuna bu sonuçla kavuşmuş olurken umutları artan sarı-lacivertlilerin motivasyonu da yükseldi.

Kartlar yeniden dağıtıldı

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Fenerbahçe’de rekabet tavan yaparken, dünkü idmanda şampiyonluk havası esti. Galatasaray’ın yenilmesiyle moral bulan oyuncular birbirleriyle şakalaşırken, uzun süre sonra Samandıra’da kahkaha sesleri yükseldi. Takımın havasından ve hırsından memnun olan Aykut Hoca, çalışma öncesi yaptığı kısa toplantıda “Artık kartlar yeniden dağıtıldı. Her şeyin mümkün olduğu bir lig yaşıyoruz. Bize düşen kazanarak devam etmek. Ben size bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağımızı, rakiplerin puan kaybedeceğini söylemiştim. Şimdi bize düşen kalan maçları kazanmak. Ben puan kaybetmediğimiz takdirde şampiyonluğun geleceğine inanıyorum” ifadesinde bulundu.

"Gösterin kendinizi"

Sezon başından beri bütün kredilerini tükettiklerini söyleyen Aykut Kocaman, oyuncularına “Yine de şampiyonluk mümkün. Kalan 6 maçı da kazanacak güce sahibiz. Kendinize güvenin ve gücünüzü gösterin” dedi.

"Tek projemiz Fenerbahçe'yi şahlandırmak"

Fenerbahçe’nin başkan adaylarından Ali Koç, göreve gelmesi hâlinde hayata geçireceği projeyi açıkladı. Aziz Yıldırım’ın çok sayıda projesi olduğu konuşulurken, Koç “Bizim bir tek projemiz var Fenerbahçe’yi yeniden şaha kaldırmak” dedi. “Eski heyecanımızı, kenetlenmemizi ve ihtişamımızı çok ama çok özledik” diyen Ali Koç “Özlediğimiz Fenerbahçe için, bulunduğumuz bu ruh hâlinden sıyrılıp, sahip olduğumuz müthiş potansiyeli ve aidiyet duygusunu harekete geçirerek sarı-laciverti zirveye, ait olduğu yere hep birlikte taşıyacağız” dedi.