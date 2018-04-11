Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Almanya’da bitime 5 hafta kala Bayern şampiyonluğunu ilan etmişken, diğer liglerde de büyük kopmalar yaşanıyorken, Süper Lig’deki tampon tampona yarış nefesleri kesiyor. Kalan 6 haftada her şey değişebilir, hatta şampiyonluk averaja kalabilir. Ligdeki ilk dört sıradaki takımlar birbirleriyle oynayacağı maçları henüz tamamlamadı. Gençlerbirliği’ne yenilerek koltuğu Başakşehir’e devreden Galatasaray, önümüzdeki hafta sahasında rakibinden koltuğu geri almaya çalışacak. 31. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması da şampiyonluk yarışının çözüleceği düğümlerden biri olacak.

İkili averajda durum şöyle:

> Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı üstün.

> Başakşehir, Beşiktaş’a karşı üstün.

> Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı üstün.

> G.Saray-F.Bahçe eşit, genel averaja bakılacak.

> Henüz tek maç oynandı ancak Başakşehir’in Galatasaray’a karşı 5-1’lik bir avantajı var.

> Henüz tek maç oynandı ancak Beşiktaş’ın Galatasaray’a karşı 3-0’lık bir avantajı var.