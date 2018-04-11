Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı dönemde Beşiktaş’ta şampiyonluk hesapları yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de bu haftaki Galatasaray-Başakşehir maçının sonucunu merakla bekliyor. Tecrübeli teknik adamın gönlünden geçen sonuç ise liderin kazanmaması... Şenol Hoca, Başakşehir’in takılmasını istiyor çünkü şampiyonluk yolu liderliği ele geçiren rakiplerinin en az iki defa puan kaybetmesinden geçiyor. Şu anda Beşiktaş’tan 3 puan önde olan turuncu-lacivertlilerin ikili averajda Beşiktaş’a üstünlüğü bulunuyor. Kalan 6 haftada Başakşehir’in en zorlu sınavı olarak Galatasaray maçı gözüküyor. Şenol Güneş’in derbide Galatasaray’ın kazanması ya da puan almasını istemesinin bir başka sebebi ise takımına olan güveni... Tecrübeli çalıştırıcı şu anda 1 puan geriden takip ettikleri Galatasaray’ın, Başakşehir’i yense bile 31. haftadaki derbide kendilerine mağlup olacaklarından emin.

Osmanlıspor maçı kritik

Ancak Başakşehir’in sadece Galatasaray maçında takılması Beşiktaş’a yetmiyor. Hesaplarını buna göre yapan Şenol Güneş, en kötü ihtimalle 31. haftada zirveye ele geçirmenin planlarını yapıyor. Söz konusu haftada Başakşehir’in kümede kalma savaşı veren Osmanlıspor’la deplasmandaki maçı da çok büyük önem taşıyor. 6 maçta 6 galibiyet hedefleyen Güneş’in hesaplarına göre Başakşehir derbide Galatasaray’a puan ya da puanlar kaptırır, Beşiktaş deplasmanda Galatasaray’ı yener, Başakşehir, Osmanlıspor’dan da çelme yerse son 3 haftaya girilirken Beşiktaş zirveyi ele geçirecek.

Q7 sabırsızlanıyor

Beş maçlık cezası sona eren Ricardo Quaresma, Akhisar deplasmanında formasına yeniden kavuşmak için gün sayıyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Portekizli yıldızın, Akhisar maçında oynamak için sabırsızlandığı öğrenildi.

Kasaya giren net rakam: 41,5 milyon €!

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon takımların elde ettiği gelirler netleşti. Beşiktaş sportif başarılardan 26,2 milyon avro, market gelirlerinden de 15,3 milyon avro olmak üzere toplamda 41.5 milyon avroyu kasasına koydu. İlk 5 şöyle: Juventus (77,56), Roma (69,31), Chelsea (63,94), M. City (61,84), PSG (61,33).

Akhisar'a bileniyorlar

Cuma günü TM Akhisar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik bir çalışma gerçekleştirdi. Otizm haftası dolayısıyla Mimoza Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen misafirler de antrenmanı izledi.