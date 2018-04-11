Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Sevilla maçı Tivibuspor şifresiz izle ve Bayern Sevilla maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi merak ettikleriniz burada. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Alman Panzeri Bayern Münih, İspanyol temsilcisi Sevilla’yı Allianz Arena’da konuk ediyor. Futbol severler ise; Bayern Sevilla maçı hangi kanalda izlenecek? gibi detayları araştırıyor. İlk maçta İspanya'da Thiago ve Navas'ın kendi kalesine attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrılan Bayern Münih, bu kez kendi evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak Sevilla’yı geçip yarı finale adını yazdırmak istiyor. Sevilla, dün akşam oynanan ve ilk maçta 4-1 kaybederek evinde 3-0 galip gelip bir üst tura adını yazdırma başarısını gösteren Cengiz Ünderli Roma gibi büyük bir mücadele örneği sergileyerek yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Bayern Münih Sevilla maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli olarak izleniyor. Bayern Sevilla maçını şifresiz canlı izlemek için aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz yeterlidir. Ücretli üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra Bayern Münih Sevilla maçını şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda izlenecek?

Bu akaşm TSİ 21.45'te başlayacak Bayern Münih Sevilla maçı Tivibu Spor 3'ten şifreli olarak izlenecek. Ancak maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...





Sevilla 1 - 2 Bayern Münih (İlk maç)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih, İspanya'da Sevilla'yı 2-1 mağlup etmişti. Bayern Münih'in golleri Navas (KK) ve Thiago'dan gelirken, Sevilla'nın tek golü Sarabia'dan gelmişti.

Manchester United'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan İspanyol ekibi Sevilla Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşmıştı. Beşiktaş'ı geçerek adını çeyrek finale yazdıran Alman devi Bayern Münih, 1-0 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 2-1 mağlup etmiş ve avantajı cebine koymuştu.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla'nın golü 32. dakikada Sarabia'dan gelirken, Bayern Münih'in golleri 37. dakikada Navas (KK) ve 68. dakikada Thiago Alcantara'dan gelmişti.

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı Allianz Arena'da bu akşam oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, kaldığı yerden devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)

Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)

İlk finalistler:

Roma (İtalya) Liverpool (İngiltere) (0-3)