Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Juventus maçı Tivibu Spor 2 şifresiz izle ile Madrid Juventus maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz izlenecek? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşması kapsamında Real Madrid, Juventus'u Santiago Bernabeu Stadyumu'nda konuk ediyor. Futbol severler ise Real Juventus maçı Tivibu Spor 2 şifresiz izle ve Madrid Juventus maçı hangi kanalda şifresiz izlenecek? gibi konuları araştırıyor. Torino'da Cüneyt Çakır'ın yönettiği ilk maçta Marcelo ve Cristiano Ronaldo'nun 2 golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrılan Real Madrid, kendi evinde işini şansa bırakmıyarak; elde ettiği bu avantajlı skorun ardından yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Kendisine bu maçta pek şans tanınmayan İtalyan Juventus ise; zoru başararak yarı finale adını yazdırmak istiyor. Peki Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte detaylar...

Real Madrid Juventus maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Tivibu Spor'a üye olarak Real Juve maçını şifresiz olarak izleyebilirsiniz...

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. 11 Nisan Salı akşamı TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Real Madrid-Juventus maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.







Bu tura nasıl geldiler?

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus için işler bu yıl da iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti olan Juve, grup etabında Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos ile mücadele etti. Barcelona'nın 14 puanla lider tamamladığı grubun 2. sırasında ise 11 puanlı Juventus yer aldı ve üst tura yükseldi.

Son 16 Turunda güçlü İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'la eşleşen Zebralar Torino'da oynanan ilk maçta 2-0 öne geçse de üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Londra'da oynanan maçı 2-1 kazanan Juventus turu geçerek Çeyrek Finale yükseldi.

İtalya Serie A'da ise son yıllara damgasını vuran Juventus, 2011-2012 sezonundan bu yana aralıksız 6 sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Juventus, bir süre Napoli'nin ardından 2. sırada kalsa da son haftalarda rakiplerinin kayıplarını iyi değerlendirdi ve zirveye yerleşti. Juve şu anda 30 haftası geride kalan ligde 78 puan topladı ve Napoli'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Büyük beklentilerle başlanan sezonda Zinedine Zidane'nın öğrencileri için işler iyi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Eflatun-Beyazlılar bu sezon H Grubu'nda Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile mücadele etti. Bu süreçte Tottenham'a diş geçiremeyen Los Galacticos grubu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.

Son 16 Turunda sezonun favorilerinden Paris Saint-Germain'le eşleşen Real Madrid, evinde oynadığı ilk maçta rakibin 3-1 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardı. Paris'te oynanan karşılaşmada ev sahibi PSG favori gösterilse de kazanan 2-1'lik skorla yine Real Madrid oldu ve adını Çeyrek Finale yazdırdı.

Avrupa'da takım için işler iyi gitse de ligde beklentilerin oldukça uzağında kalındı. Puan kayıpları ile taraftarını üzen son şampiyon, ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kaldı. Ligde 76 puanlı Barcelona ve 67 puanı bulunan Atletico Madrid'in gerisinde kalan Real Madrid 63 puan toplayabildi.

Real Madrid avantajı kaptı

Turun Torino'da Allianz'da oynanan ilk maçında Real Madrid, Juventus'u 3-0 mağlup etti. Eflatun-Beyazlıların gollerini 3. ve 64. dakikada Cristiano Ronaldo ile 72. Marcelo kaydetti. Juventus'ta 66. dakikada Paulo Dybala ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Juventus - Real Madrid maçında düdük çalan hakem Cüneyt Çakır'a iki taraftan da tepkiler gelmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti.

Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Cristiano Ronaldo damga vururken, Cüneyt Çakır'ın kararlarına İtalyanlar büyük tepki gösterdi.

Cüneyt Çakır, maçın ilk yarısında İtalyan ekibinde forma giyen Bentancur'a gösterdiği sarı kart nedeniyle siyah-beyazlı futbolcuların yoğun itirazına maruz kaldı.

42. dakikada Juventus'un penaltı beklediği bir pozisyonda oyunu devam ettirmesinin ardından Juventus Stadyumu'nu dolduran 40 bine yakın İtalyan taraftarın tepkisini çekti.

Cüneyt Çakır'ın sarı kart gösterdiği Sergio Ramos da cezalı duruma düştü.

Ramos maçın ardından yaptığı açıklamada Çakır'ın kart kararını eleştirirken "Sanıyorum kariyerimde ilk defa dirsek yediğim için sarı kart gördüm. Fakat maç sonucuna bakarsak rövanş maçında oynamayacak olmam daha iyi oldu. Çok da kötü değil" açıklamasını yaptı.

Casemiro'nun içinde bulunduğu ve Juventus'un penaltı itirazı yaptığı pozisyonu devam ettirmesiyle tribünler Cüneyt Çakır'ın her kararına ıslıkla tepki gösterdi.

Cüneyt Çakır, maçın ikinci yarısında, sarı kartı olan Paulo Dybala'ya, Carvajal'e yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıyı gösterip Arjantinli yıldızı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.