Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta “2. Feda Sezonu” yaklaşıyor. 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman, ilk döneminde camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yapmıştı. Koltuğu devraldığı dönemde kulübün UEFA’dan aldığı Avrupa Kupalarından men cezalarıyla da uğraşmak zorunda kalan Orman, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için 2012-13 sezonundaki gibi kemerleri sıkacak. Şu anda 90 milyon avro civarında olan bütçeyi düşürecek olan Başkan Orman, seviyeyi 70 milyon avroya çekecek. UEFA Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle yıllardır sattığı kadar transfer yapabilen Beşiktaş’a geçtiğimiz ay müjde gelmiş ve istediği kadar bonservis bedeli ödeyerek oyuncu satın almasının yolu açılmıştı. Ancak sadece futbolcuların yıllık ücretleri 50 milyon civarında olduğu için de transferde yine ‘Orman Kanunları’ işleyecek.

Yüksek teklif bekleniyor

Yani ucuz ve kaliteli oyuncu alınacak ya da kiralama formülüyle kadro zenginleştirilecek. Bu durum akıllara direkt olarak Talisca transferini getiriyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız eğer 21 milyon avroluk opsiyon kullanıldığı taktirde Beşiktaş’ın olacak. Ancak bütçeyi düşürmeyi kafasına koyan Fikret Orman bu rakamı bir çırpıda kasadan çıkarmamakta kararlı. Yine de Talisca’nın takımda kalmasını isteyen Orman, Negredo ve Quaresma’nın satışından elde edilecek gelirlerle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Negredo’ya ara transfer döneminde Çin’nden 15 milyon avroya çıkan teklifler gelmiş ancak Cenk Tosun’un gidişinden sonra golcüye ihtiyaç duyulduğu için İspanyol yıldız takımda kalmıştı. 36 yaşına girecek olan Quaresma’nın da Dünya Kupası’ndan sonra fiyatının katlanacağını düşünen Başkan, yakın ilişkiler içinde olduğu Katarlılardan yüksek teklif gelmesi hâlinde Portekizli yıldızı gönderecek ve Talisca’nın bonservisi için kaynak açmış olacak.