Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

G.Birliği deplasmanında büyük hayal kırıklığına uğrayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, haftanın ilk antrenmanında oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Pazar günü sahasında liderlik koltuğunu devrettiği Başakşehir’le karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamdan futbolcularına “Kendinize gelin” ikazı geldi. Gençlerbirliği maçında 90 dakika boyunca çalıştıkları hiçbir şeyi sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Terim “Beni çok şaşırttınız, sizleri tanıyamadım. Bir kredimiz vardı onu da Gençlerbirliği maçıyla birlikte tükettik. Bundan sonra kredimiz kalmadı” dedi.

Kendini de kampa aldı

Terim, daha sonra “Şimdi herkes Başakşehir maçına kilitlenecek. Yaptığımız bir hata bütün sezonu mahveder. Bu hafta yaşanacak bir kayıpta şampiyonluk gider. Herkes kendini bireysel olarak kampa alacak. Sadece maç ve size söylediklerim düşünülecek” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı ve kurmayları dünkü antrenmanın ardından, Başakşehir maçı üzerinde planları ve rakibi analiz etmeye başladı. Kendini de kampa alan tecrübeli teknik adam, pazar gününe kadar gecesini gündüzüne katarak 3 puan için çalışacak.