Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar) / Hüseyin Göçek

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) / Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya) / Alper Ulusoy

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül) / Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) / Fırat Aydınus

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) / Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova) / Bülent Yıldırım

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom) / Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı) / Halis Özkahya