Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar) / Hüseyin Göçek
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) / Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya) / Alper Ulusoy
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül) / Ali Palabıyık
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) / Fırat Aydınus
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) / Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova) / Bülent Yıldırım
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom) / Halil Umut Meler
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı) / Halis Özkahya