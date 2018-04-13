Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Aziz Yıldırım, "Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, %25,4 ile en çok ön plana çıkan konu altyapı idi." dedi. Yıldırım, Gebze'de yeni bir tesise başlayacaklarını söylerken "Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM ETMEK İÇİN SON KEZ ADAYIM"

Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreci ile ilgili yargıtay kararının hala çıkmadığını hatırlatırken "Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim." dedi. Mücadelelerinin süreceğini belirten Aziz Yıldırım "Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez 1 dönem daha adayım." dedi.

"ALİ BEY İYİ FENERBAHÇELİDİR"

Başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç'la ilgili de konuşan Aziz Yıldırım "Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz'daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur." dedi.

Kimseye hakaret edilmemesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Yıldırım "Benim adıma, sosyal medyada veya başka bir yerde hiç kimse, kimseye, hiçbir adaya hakaret etmemelidir, kabul etmiyorum. Aynı şekilde bana, arkadaşlarıma ve ailelerimize de yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbirimiz birbirimizi kırmayacağız. Saygı ve sevgi göstereceğiz. Bu beraberliği sonsuza kadar taşıyacağız." diye konuştu.