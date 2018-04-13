Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Salzburg ile Lazio karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İlk maçı 4-2 kazanan Lazio, 55. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti ve önemli bir avantaj yakaladı. Salzburg ise yalnızca 1 dakika sonra Munas Dabbur ile skora denge getirdi.

4 DAKİKALIK GERİ DÖNÜŞ

Salzburg 72. dakikada Haidara ile öne geçmeyi başarırken 74. dakikada Hwang ile farkı 2'ye çıkardı. Salzburg'un ateşi bu golle de dinmedi ve 76. dakikada Lainer ile skoru 4-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 4-2 kazanan Lazio, 1-0 öne geçtiği maçı 4-1 kaybederek Salzburg'a elendi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ SONUÇLARI

CSKA Moskova 2-2 Arsenal

İlk maçı 4-1 kazanan Arsenal turladı

Marsilya 5-2 Leipzig

İlk maçı 1-0 kaybeden Marsilya turladı

Salzburg 4-1 Lazio

İlk maçı 4-2 kaybeden Salzburg turladı

Sporting 1-0 Atletico Madrid

İlk maçı 2-0 kazanan Atletico turladı