Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman izlenecek? ve BJK Akhisar maçı canlı anlatımı gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Akhisar, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler ise Akhisar Belediye Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta şifresiz canlı olarak izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. Ligde oynadığı 28 maçın ardından 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 56 puanla 3. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 34 puanla 11. sırada bulunan Akhisar ile Süper Lig'de karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Akhisar, Beşiktaş karşısında gol veya goller bularak güçlü rakibine şoku yaşatmak istiyor. Beşiktaş ise Akhisar deplasmanından galip ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor. BJK Akhisar maçı saati, kadro bilgileri maçın canlı anlatımı, maç sonrası özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisar Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisar - Beşiktaş maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak Akhisar BJK maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetime rapor verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe maçından önce Demba Ba’yı gelecek sezon kadroda görmek istediğini söyleyince ortalık ayağa kalkmıştı. Senegalli yıldızın Beşiktaş’a karşı gösterdiği performans bu isteğin daha da artmasını sağladı. Şenol Güneş de maç sonunda “Demba Ba’yı 3 kişi zor tuttuk” diyerek Kartal’ın eski golcüsüne olan hayranlığını dile getirmişti. Önceki gün Fikret Orman ve Şenol Güneş’in yaptığı toplantının ardından 32 yaşındaki golcünün yeniden kadroya katılmasında görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Şenol Hoca’nın ocak ayında da çok istediği ancak yıldız oyuncunun fiyat artırması sebebiyle son anda iptal olan transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.





Negredo Çin’e



Demba Ba geldiğinde ise takımın suskun golcüleri Alvaro Negredo ve Vagner Love ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek sezon golcü olarak Demba Ba ve Cyle Larin’i kullanabileceğini belirten Şenol Güneş, kulübede de her an hazır durumda olacak bir ismin olması gerektiğini söyledi. Devre arasında Negredo’ya Çin’den gelen teklifler, Cenk Tosun’un ayrılması sebebiyle geri çevrilmişti. Yönetimin şimdiden İspanyol golcüyle yolları ayırmak için menajerlerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce ülkesine dönmek istediğini söyleyen Vagner Love’un da gitmesine izin verilecek, böylelikle Demba Ba için bütün kapılar açılmış olacak.

SAKAT VE CEZALILAR DÖNÜYOR



Şampiyonluk umutlarını 5-1’lik Göztepe galibiyetiyle artıran Beşiktaş’ta yeni bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Göztepe maçında cezalı ve sakat durumdaki 6 oyuncusunu kullanamayan Şenol Güneş, şimdi ise formda olan oyuncularından hangisini kulübeye oturtacağına karar veremiyor. Atiba ve Tolgay’ın dönecek olması sebebiyle Medel’i savunmaya çekmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının, Tosic’in stoperdeki yükselen formu sebebiyle kafasının karıştığı, kararını hafta içinde yapılacak taktik çalışmaları sonunda vereceği öğrenildi.

Kartal gelecek sezon için kemerleri sıkmaya hazırlanıyor

Beşiktaş’ta “2. Feda Sezonu” yaklaşıyor. 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman, ilk döneminde camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yapmıştı. Koltuğu devraldığı dönemde kulübün UEFA’dan aldığı Avrupa Kupalarından men cezalarıyla da uğraşmak zorunda kalan Orman, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için 2012-13 sezonundaki gibi kemerleri sıkacak. Şu anda 90 milyon avro civarında olan bütçeyi düşürecek olan Başkan Orman, seviyeyi 70 milyon avroya çekecek. UEFA Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle yıllardır sattığı kadar transfer yapabilen Beşiktaş’a geçtiğimiz ay müjde gelmiş ve istediği kadar bonservis bedeli ödeyerek oyuncu satın almasının yolu açılmıştı. Ancak sadece futbolcuların yıllık ücretleri 50 milyon civarında olduğu için de transferde yine ‘Orman Kanunları’ işleyecek.

Yüksek teklif bekleniyor

Yani ucuz ve kaliteli oyuncu alınacak ya da kiralama formülüyle kadro zenginleştirilecek. Bu durum akıllara direkt olarak Talisca transferini getiriyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız eğer 21 milyon avroluk opsiyon kullanıldığı taktirde Beşiktaş’ın olacak. Ancak bütçeyi düşürmeyi kafasına koyan Fikret Orman bu rakamı bir çırpıda kasadan çıkarmamakta kararlı. Yine de Talisca’nın takımda kalmasını isteyen Orman, Negredo ve Quaresma’nın satışından elde edilecek gelirlerle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Negredo’ya ara transfer döneminde Çin’nden 15 milyon avroya çıkan teklifler gelmiş ancak Cenk Tosun’un gidişinden sonra golcüye ihtiyaç duyulduğu için İspanyol yıldız takımda kalmıştı. 36 yaşına girecek olan Quaresma’nın da Dünya Kupası’ndan sonra fiyatının katlanacağını düşünen Başkan, yakın ilişkiler içinde olduğu Katarlılardan yüksek teklif gelmesi hâlinde Portekizli yıldızı gönderecek ve Talisca’nın bonservisi için kaynak açmış olacak.

Sihirbaz!

Anderson Talisca ‘Bonservisimi almalısınız’ diye bağırıyor âdeta... Göztepe maçında kilidi çözen isim olan, son golün de asistini yapan Brezilyalı yıldız, yönetime ‘mesaj’ gönderince cevap gecikmedi. Talisca’nın performansını değerlendiren yönetici Metin Albayrak, “Talisca sihirbaz gibi değişik bir adam. Allah ona müthiş bir yetenek vermiş. Bir şekilde golünü atıyor. Beşiktaş’a çok önemli ve büyük hizmeti var. Transferini Başkan Fikret Orman takip ediyor. Takımda kalmasını istiyoruz. Bize çok katkı sağlayan bir isim. O bizi biz de onu seviyoruz. Henüz yaşı da çok genç. Bu kalitedeki oyuncuların fiyatları dünya futbolunda da yüksek. Bütçemiz dahilinde, performansımızı zorlayarak Talisca’yı takımda tutmayı arzu ediyoruz. İnşallah kalır” dedi.



6’da 6 ile şampiyonuz



Ligde son 6 haftaya girilirken şampiyonluk inançlarının da artarak devam ettiğini aktaran Albayrak, “Biz hiçbir zaman başka bir takımdan medet ummadık. Aldığımız şampiyonluklarda da göbeğimizi kendimiz kestik. Güçlü ve her şeyin üstesinden gelecek bir takımız. Her takımı yeneriz. Maç maç bakıyoruz ama hedefimiz şampiyonluk. Üst üste üçüncü zaferi kazanarak yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Şampiyonluğa çok inanıyoruz. Rakiplerimizin durumları bizi ilgilendirmiyor, 6 maçı kazanırsak mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz” yorumunu yaptı.

Gunnarsson izleniyor!



Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta, Demba Ba’dan sonra gündeme yeni bir yabancı oyuncu girdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Championship takımlarından Cardiff City forması giyen Aron Gunnarsson’u Beşiktaş’ın takip ettiği belirtildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Larin faydalı olacak



Beşiktaş forması giydiği ilk maçta ilk golünü oyuna girer girmez kaydeden Cyle Larin’i öven Metin Albayrak, “Gol atmasına anormal sevindim. Uzun zamandır takip ettiğimiz ve kadromuza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Sabırla çalışarak görev bekledi. Zamanı gelince de şansını iyi kullandı. Beşiktaş, takıma uzun zaman hizmet edecek iyi bir golcü kazandı” dedi.