Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Anderson Talisca’nın transferi konusunda Beşiktaş’ın çekiştiği takımlarından biri olan Roma’dan bomba etkisi yapan bir teklif geldi. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve Brezilya Millî Takımı aday kadrosuna da çağırılan sambacıyı çok isteyen İtalyan kulübü, Beşiktaş’a dev bir takas teklifinde bulundu. Talisca’nın da İtalya’da forma giymek istediğini iddia eden Roma’nın kurmayları, Beşiktaş’ı 21 milyon avroluk opsiyonu kullanıp Talisca’nın bonservisini almaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Karşılığında ise geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Roma’nın 20 yaşındaki yıldızı Gerson Santos da Silva’nın kiralanması konusunda kolaylık sağlanacak. Genç oyuncu için Beşiktaş’tan 2 yılda sadece 1,8 milyon avro istenecek.

Başkan, süre istedi

Talisca için Benfica’ya 2 yılda 4 milyon avro kiralama bedeli ödeyen siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman’ın yeni gelen bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Gelecek sezon bütçeyi azaltmayı kafasına koyan ve yüksek bedelli transferlerden uzak duracak olan Orman bu teklif karşısında düşünmek için süre istedi. Orman daha önce yaptığı açıklamada, Talisca’nın takımda kalmasını istediğini belirtmiş ancak yıldız oyuncunun kalmakta çok hevesli görünmediğini de sözlerine eklemişti. Dünya Kupası aday kadrosuna tekrar çağırılmak için son haftalarda performansını artıran Anderson Talisca, son 4 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Cengiz'in yedeği

Roma’nın Talisca karşılığında önerdiği 20 yaşındaki Gerson Santos da Silva, geçen sezon 17 milyon avroya transfer edilmişti. İlk sezonunda ligde 4, Avrupa’da 7 maça çıkan Brezilyalı, 1 gol atmıştı. Bu sezon ise 19 lig maçına çıkan ve 2 golü bulunan Gerson, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maça çıkarken gole katkı yapamadı. Genç yıldızın özellikle son haftalarda sıkça millî futbolcumuz Cengiz Ünder’in yerine oyuna girmesiyle dikkat çekiyor.