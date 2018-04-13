Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da aylardır merakla beklenen Florya arazisinin ihalesi gerçekleşti. Eski başkan Dursun Özbek tarafından başlatılan girişim sonucu geçtiğimiz aylarda Riva ihalesi yapılmış ve 761.6 milyon TL gelir elde edilmişti. Dün de 9 firmanın talip olduğu ikinci büyük dilim Florya satışı yapıldı ve arsanın ihalesini Öz Er-ka İnşaat 2 milyar 250 milyon TL teklif vererek kazandı. Şirket payı olarak 832 milyon 500 bin TL taahhüt edilirken, bu gelirden Galatasaray’a düşecek pay ise yaklaşık 238 milyon TL olacak.

Toplamı 1 milyar lira

İki arsa için Emlak Konut ile Galatasaray arasında anlaşma yapılmıştı. Emlak Konut Florya’daki G.Saray arazisinin yanındaki 40 bin metrekarelik arsayı da TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın aldı. Ve iki arsayı birleştirerek tek ihale yaptı. Bunun için toplam bedelde şirket payı yüzde 71,43, G.Saray’ın hissesi ise yüzde 28,57 olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp Riva ve Florya satışları dolayısıyla minimum 1 milyar liralık (üstü açık) gelir elde etmiş oldu. Kulübün Florya’yı ne zaman boşaltacağı henüz netlik kazanmadı.