Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlediği haftalık basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı. Yeni yönetimin yola kendisiyle devam edip etmeyeceğiyle ilgilenmediğini söyleyen Çalımbay, “Şu anda sadece kalan 6 maça odaklanmış durumdayım. Amacımız ligi en iyi yerde bitirmek. Başka bir düşüncem ya da kaygım yok. Kritik maçlarımız var. Yeni yönetim gelmiş, mutlaka alacağı kararlar vardır. Serbest. Benim için problem yok. Ben bir yerde çalışırım. Ama şöyle bir şey bırakırım bembeyaz. Benim arkamdan kimse konuşamaz. İşime saygım sonsuzdur” dedi.

Burak bana karışamaz

Çalımbay, eski başkan Muharrem Usta’nın bazı maliyetli oyuncuların satılması gerektiği konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise “Benim bütün oyunculara ihtiyacım var. Yöneticilerin farklı düşünceleri vardır. Yeni yönetimin alacağı karara karışamayız” dedi. Kayserispor maçında Burak Yılmaz’ın oyuncu değişikliğine müdahale ettiği yönündeki iddianın doğru olmadığını söyleyen Çalımbay, “Benim olduğum yerde disiplin ön plandadır. Kimse işimize karışamaz. Benim futbolcularımla hiçbir zaman problemim olmaz, onların problemi olur. O da oynayamadıkları için” ifadelerini kullandı.

Her maç çok önemli

Kayserispor ile oynadıkları maçın devre arasında yaptıkları konuşmalar ve taktik değişikliklerle ikinci yarıda mükemmel bir oyun ortaya koyarak sonuca gittiklerini ifade eden Çalımbay, önlerinde Osmanlıspor maçının olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu maç iki takım için de çok önemli. Bizim yerimizi tam sağlamlaştırmamız için mutlaka bu maçtan iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor. Biz takım olarak çok iyi mücadele etmeliyiz. Osmanlıspor, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etti. Ligin sonu yaklaşıyor, maçların telafisi yok. Onazi iki hafta oynayamaz. Sosa’yı da bir hafta dinlendirebiliriz” dedi.