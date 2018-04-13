Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demba Ba ile Beşiktaş arasındaki transfer görüşmeleri, oyuncunun 2.5 yıl sözleşme istemesi nedeniyle gerçekleşmemişti. Ocakta yapılan görüşmelerde sakatlıktan çıkan oyuncu konusunda risk almak istemeyen Beşiktaş 2.5 yıllık imzaya soğuk bakıyordu. Ancak Demba Ba’nın performansı Kartal’ın bu kuşkularını giderdi. Bu yüzden taraflar arasındaki transfer görüşmeleri sezon sonunda yeniden başlayacak. Beşiktaş yönetimi Demba Ba’ya bu anlaşmayı yapma konusunda istekli olduğunu resmen bildirdi. Ancak görüşmelerin ligler bittikten sonra yapılması kararı da alındı.

GÖZTEPE’Yİ BEKLETİYOR

Bu yüzden İzmir ekibi Göztepe’nin, Ba ile mukavele uzatma talebi de gerçekleşmedi. Göztepe ile yarım sezonluk anlaşması bulunan eski Siyah-Beyazlı oyuncu, sezon sonu serbest kalacak ve muhtemelen mayısta Beşiktaş’la 2 sezonluk anlaşma imzalayacak. Akşam