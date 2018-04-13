İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. 

Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) 

Liverpool (İngiltere)-Roma (İtalya)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

AVRUPA LİGİ DE BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde de yarı final eşleşmeleri bugün çekilen kuralarla belli oldu. 

Marsilya (Fransa)-Salzburg (Avusturya) 

Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya)

Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Marsilya - Salzburg maçının galibi Lyon'da oynanacak final maçında formalite gereği ev sahibi olacak.