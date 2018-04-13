İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere)-Roma (İtalya)
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
AVRUPA LİGİ DE BELLİ OLDU
Avrupa Ligi'nde de yarı final eşleşmeleri bugün çekilen kuralarla belli oldu.
Marsilya (Fransa)-Salzburg (Avusturya)
Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya)
Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Marsilya - Salzburg maçının galibi Lyon'da oynanacak final maçında formalite gereği ev sahibi olacak.