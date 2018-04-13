Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda Galatasaray’ın kazandığı kupayı Lokomotiv Kuban’ı final serisinin 2 maçında da yenerek müzesine götürdü.

EUROCUP, Türkiye’de kaldı! Darüşşafaka, 2 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaştığı final serisine yenilgisiz gelen Lokomotiv Kuban’ı ilk maçta uzatma sonunda 81-78, ikinci karşılaşmada da 67-59 yenerek mutlu sona ulaştı.

Tamamı dolu tribünler önünde oynanan mücadelede turnuva ve takımın yıldızı Wilbekin 28 sayıyla zaferde aslan payının sahibi oldu.

İlk iki çeyrekte başa baş giden mücadelede Daçka, Rusya temsilcisine ilk kopmaları 55-45 üstün geçtiği üçüncü periyot sonunda yaşattı.

Final çeyreğinde ilk 3 dakika geçilirken 9/18’le yüzde 50 dış atış kullanan Darüşşafaka farkını ortaya koyuyordu. Buna karşın Kuban 3/11’le yüzde 27,3 dış atış ortalamasında kalmıştı. Daçka, bitime 1,59 kala Wilbekin’in üçlüğüyle skoru 61-54 yaptı ve kalan süreyi başarıyla yönetip tarih yazdı.

EUROLEAGUE YOLU AÇILDI

EuroCup final serisinde Lokomotiv Kuban’ı 2-0’la geçerek şampiyon olan Darüşşafaka, 11 takımın A lisansla katıldığı ve EuroCup şampiyonuna 1 kontenjan açılan THY EuroLeague’e katılma şansını ele geçirdi. Türkiye’yi gelecek sezon A lisans sahibi olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in yanı sıra Darüşşafaka da THY EuroLeague organizasyonunda temsil edecek.

Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finalin kalmayı başaran Darüşşafaka, final etabına dek yenilgisiz gelen Lokomotiv Kuban’ı iki maçta da devirip EuroCup’ı kaldırmayı başardı.

EuroCup’ı daha önce 2015-2016 sezonunda Galatasaray müzesine götürmüştü. Darüşşafaka bu başarıya ulaşan ikinci Türk kulübü olarak tarihe geçti.

MVP WILBEKIN

EuroCup organizasyonunda gazetecilerin oylarıyla belirlenen final etabının MVP’si (En değerli oyuncu) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin oldu.