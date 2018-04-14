Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile FB Sivas maçı canlı anlatımı, skoru kaç kaç? gibi ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sivas deplasmanına konuk oluyor. Ligde oynadığı 28 maçın ardından 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 54 puanla 4. sırada zirveye oynayan Fenerbahçe; 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 41 puanla 7. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Sivasspor, güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir ile zirveyi zorlayan Fenerbahçe ise zorlu Sivas engelini 3 puanla geçmenin hesabını yapıyor. Futbol severler ise FB Sivas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. FB Sivas maçının şifresiz canlı anlatımı, maç sonrası özet ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçını canlı olarak takip etmek için tıklayın

Aziz Yıldırım'dan başkanlık seçimi için flaş açıklama: Kongremiz statta olacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maltepe Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte 26-27 Mayıs veya 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul için önemli açıklamalar yaptı. “Kongreyi statta yapacağız. Bu Fenerbahçe’nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır” diyen Yıldırım, “Çünkü Ülker Arena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla” şeklinde konuştu. Kongreye 26 bin 500 kişiden fazla katılım beklenirken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 20 bin kişinin oy kullanacağını açıklamıştı.

20 yıl şerefimdir

“20 yılın hesabını yaptığımda şunu görüyorum, 20 yıl benim için bir şereftir, onurdur. Aileme bırakabileceğim en büyük şeydir” diyen Yıldırım, “2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun’a şampiyonluk maçına gittim. Kızım bana ‘Sen bizi mi çok seviyorsun Fenerbahçe’yi mi’ dedi. Bırakmamam için taraftarlar yürüdü, baskılar oldu. Ben de devam ettim” şeklinde konuştu.

3 Temmuz ve endişe!

Yıldırım, “3 Temmuz’da bir deprem yaşandı. 3 Temmuz’daki direniş, 15 Temmuz’da tüm vatandaşlarımıza örnek oldu ve sokağa döküldüler. Yargıtay kararı hâlâ sonuçlanmadı. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak” derken, “Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez bir dönem daha adayım” vurgusu yaptı.

Önemli bir isim geliyor

Yıldırım şöyle devam etti: Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Oran %25,4. Altyapı için Avrupa’nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Her branşta şampiyon olacak, 2007’deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız. Ali (Koç) Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz’daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir...



Varlığı bir dert yokluğu yara!