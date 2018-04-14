Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir maçı öncesi hırs küpü. Bu sezon sarı-kırmızılı takıma 21. şampiyonluğunu kazandırıp, kendi kariyerine de bir yıldız daha eklemek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir karşılaşmasını ‘final’ olarak görüyor. Ankara’da Gençlerbirliği karşısında aldığı yarayla kredisini tüketen sarı-kırmızılılar yarın galibiyet dışında bir şey düşünmüyor. Başakşehir’in maçlarının görüntülerini izleyip rakiplerini didik didik eden Fatih Terim, önde baskının şart olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Başakşehir’in Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sarı-lacivertlilerin önde baskı yapması sonucunda âdeta kilitlendiğini gören tecrübeli teknik adam, benzer uygulamayı takımına adapte etmeyi planlıyor.



Mariano da durmayacak

Taktik antrenmanlarda oyuncularına bu konuda ikazlarda bulunan Fatih Terim, orta sahayı kesinlikle rakibe kaptırmamaları gerektiğini futbolcularına anlattı ve en uçtaki futbolcusu Bafetimbi Gomis ile birlikte Fransız yıldızın arkasında yer alacak üçlünün de hücum pres yapması gerektiğini aktardı. Başakşehir’in geriden oyun kurmasına fırsat vermemeleri gerektiğini dile getiren Fatih Terim, merkez orta saha ile kenar beklerin de birbirlerine yakın oynamalarını istedi. Mariano’nun sağ çizginin bütününü kullanmasını isteyen Terim, rakibin sol kanadını da felç etmeyi hedefliyor.

Seçim 26 Mayıs’ta

Galatasaray’da Olağan Seçim Genel Kurul toplantısının 19 Mayıs’ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması hâlinde ise 26 Mayıs’ta Galatasaray Lisesinde yapılacağı duyururuldu. Yeniden aday olduğunu duyuran Başkan Mustafa Cengiz’in yanı sıra Dursun Özbek ile Faruk Süren’in de sürpriz bir şekilde seçime girebileceği konuşuluyor. Bu arada Adnan Polat’ın salı günü gazetecilerle kahvaltı organize etmesi kafaları karıştırdı.

Visca adım atamayacak!

Fatih Terim, şampiyonluk yolunda oldukça kritik maç olan Başakşehir karşılaşmasında bazı isimlere özel görevler yükledi. Rakibin etkili kullandığı sağ çizginin yıldızı Edin Visca’yı etkisiz hâle getirmek isteyen Terim, Japon sol beki Nagatomo’dan Boşnak futbolcuyu yakın markaja almasını istedi. Visca, 14 gol pasıyla ligin asist kralı durumunda.

KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan ve yarın en yakın takipçisi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı “Üç haftadır kazanıyoruz. Baskı yok, kaygı yok, sorun yok. Planları kazanmak üzerine yaptık. Buraya kadar hep kazanma arzusuyla geldik. Tabii kazanmak isterken oyunu iki yönüyle oynamaya devam edeceğiz. Galatasaray karşısında bir final maçına çıkmıyoruz. Çünkü final bu işin sonudur. Biz 29. haftadaki bir maça çıkıyoruz. İki puan farkla zirvede olmanın ve 100 yılı aşkın şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarışmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sarı-kırmızılılar karşısında kazansak da kaybetsek de ya da berabere kalsak bile bir sonraki lig maçına sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız” dedi. “Geçen hafta Galatasaray’ın kaybetmesini beklemiyordum” diyen Avcı, Arda Turan’ın da oynayacak durumda olduğunu söyledi. Abdullah Hoca, hakemler tarafından kollandıkları yönündeki soruya ise “Ekibin, futbolcunun 4 senedir verdiği emeğe karşılık bunu mu konuşacağız” cevabını verdi.