Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Altınordu maçı skoru kaç kaç ve Gazişehir Altınordu maçı şifresiz canlı anlatım detayları bu haberde yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 30 maçın ardından 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 50 puanla 4. sırada yer alan Gazişehir, 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 49 puanla 6. sırada bulunan Altınordu ile karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Gazişehir, güçlü rakibi Altınordu karşısında galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Altınordu ise bir hayli çekişmeli geçecek mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Futbol severler ise; Gazişehir Altınordu maçı canlı skoru kaç kaç? sorusunun cevabını arıyor. İşte Gazişehir Altınordu maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

ALTINORDU ÇIKIŞ ARIYOR

Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta evinde Ümraniyespor’a kaybeden Altınordu, 31. hafta mücadelesinde Gazişehir FK karşısında galibiyet arayacak.

Spor Toto 1. Lig’de gözünü ilk 2 sıraya diken ancak geçen hafta evinde Ümraniyesspor’a kaybederek şansını oldukça azaltan Altınordu, Gazişehir FK’ya konuk olacak. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak olan karşılamayı Bülent Birincioğlu yönetecek. İzmir ekibi haftaya 49 puanla 6. basamakta girerken, ev sahibi takım ise 50 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.

Golcü sıkıntısı

Zorlu karşılaşma öncesinde Altınordu’da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın iki santrforu Mirkan Aydın kart cezası sebebiyle, Fatih Aktay ise sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerlerini alamayacak. Geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen stoper Hasan Hatipoğlu da mücadelede forma giyemeyecek.

ALTINORDU'DA DEĞİŞİM

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

İzmir ekibinin evinde 2-1 kaybettiği Ümraniyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Hasan'ın yokluğunda savunmada altyapıdan yetişen Recep'e görev vermesi beklenen Eroğlu'nun forvette cezalı Mirkan'ın yokluğunda sol kanatta Erdoğan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Altınordu'da sol kanatta oluşacak boşluğu ise Enis dolduracak. İyileşen Kerim Avcı da ilk 11'de dönecek, Alican ise kulübeye çekilecek.

ALTINORDU TEKNİK DİREKTÖRÜ EROĞLU: "İZMİR'E 3 PUANLA DÖNECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İzmir temsilcisi, evindeki son 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi alan rakibi karşısında Ümraniyespor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak. Kırmızı-Lacivertli ekipte, cezalı Hasan ve Mirkan ile sakat Fatih forma giyemeyecek.

Gaziantep temsilcisinin kendileri gibi ikinci yarıda çıkış yakalayan bir takım olduğunu dile getiren Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her iki takım için de zor bir karşılaşma olacak. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmamız için kazanmalıyız. İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum" dedi. Gazişehir Gaziantep ligde attığı 52 golle en skorer ikinci takım, kalesinde gördüğü 27 golle ise en iyi savunma performansına sahip ikinci ekip konumunda.

SPOR TOTO 1. LİG'DE 31. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın perdesi, yarın oynanacak İstanbulspor-Gaziantepspor karşılaşmasıyla açılıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14 Nisan Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

15 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

16 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)