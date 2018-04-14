Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Karabükspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 29. haftasında Karabükspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa, evinde 3 puana ulaşmak istiyor. Ligin dibine demir atan Karabükspor ise Kasımpaşa deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Kasımpaşa oynadığı 28 maçta 37 puan toplarken Karabükspor ise 28 haftada 12 puanda kaldı. Peki heyecanla beklenen Kasımpaşa Karabükspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Kasımpaşa-Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa sahasında Karabükspor'u konuk edecek. 14 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Murat Engin Gözütok yapacak. Kasımpaşa-Karabükspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Kasımpaşa 37 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Ligden düşmesi kesinleşen ve son sırada yer alan Karabükspor'un ise 12 puanı bulunuyor.

Karabükspor 0-2 Kasımpaşa

Ligin ilk yarısında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazandı. Paşalar'ın gollerini 58. dakikada Franck Etoundi ve 72. dakikada Samuel Eduok kaydetti.

KASIMPAŞA’DA KARABÜKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 13.30’da sahasında mücadele edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı ekip, taktik idman ile antrenmanı noktaladı.

Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.