Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatyaspor ev sahibi olmanın avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Son 5 maçında teknik direktör Mesut Bakkal ile çıkışa geçen ve 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise kritik maçta 3 puan peşinde. Peki Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve 14 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ev sahibi takımda Remy Riou, Birol Parlak ve Welinton'un sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca devre arasında takıma katılan Lucas Villafanez cezalı olduğu için Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 10 TL, 4.Kategori 7,50 TL, Misafir Tribünü 6,50 TL