Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Swansea City Everton maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili detaylar haberimizde. İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Cenkli Everton, Swansea City'e konuk oluyor. Cenk Tosun karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Matematiksel olarak Avrupa Ligi şansı devam eden Everton, deplasmanda 3 puanın peşinde. Swansea City ise kendi evinde galibiyeti kovalıyor. Peki Swansea City Everton maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

SWANSEA CİTY 0-1 EVERTON [CANLI]

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

44'Swansea City takımında Federico Fernandez orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

43'Ceza sahası içinde topla buluşan Idrissa Gueye, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Lukasz Fabianski kurtarıyor.

43'Ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Bolasie, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Lukasz Fabianski kurtarıyor.

43'GOL! Kyle Naughton yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Kyle Naughton için şanssız bir an.

42'Everton takımında Wayne Rooney faul yapıyor.

11'Ki Sung-Yueng, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.

10'Ki Sung-Yueng rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

6'Swansea City, Ki Sung-Yueng ile köşe vuruşu kullanıyor.

6'Everton takımında Cenk Tosun faul yapıyor. Everton yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Martin Olsson.

6'Ceza sahası içinde topla buluşan Andy King, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

5'Swansea City takımında Tom Carroll orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

SWENSEA CİTY EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Swensea City, Liberty Stadyumu'nda Everton'u ağırlayacak. 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.